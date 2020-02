Junge Forscher der Pößnecker Huth-Schule erneut erfolgreich

In Sachen Jugend forscht sind Lucie Heinrich, Franziska Grosch und Christoph Seidemann mittlerweile beinahe schon alte Hasen. Die 15-jährigen Schüler der Pößnecker Regelschule Prof. Franz Huth waren bereits im vergangenen Jahr bis ins Landesfinale marschiert. Ihre fortgesetzte, umfangreiche Forschungsarbeit rund um den Kotschaubach bei Krölpa und Pößneck hat ihnen beim jüngsten Regionalwettbewerb Jugend forscht/Schüler experimentieren für das Gebiet Südostthüringen erneut einen ersten Preis eingebracht.

Ein Plakat in der Schule feiert den Erfolg der drei Schüler. Foto: Martin Schöne

Für die Ausgabe 2020 dürfen die drei Schüler sich noch einiges mehr versprechen, denn die Sieger fahren am 26. und 27. März zum Landeswettbewerb nach Jena. Da sie in diesem Jahr in der Rubrik Jugend forscht antreten, steht bei einem Erfolg dort sogar die Teilnahme am Bundeswettbewerb in Aussicht. 2019 hatten sie noch im Bereich Schüler experimentieren teilgenommen und da ist auf Landesebene Schluss.

Die Schüler kommen aus Rockendorf, Krölpa und Pößneck und sind damit von Beginn an mit dem Bach verbunden. Ihr Projekt dreht sich im Wesentlichen um die Wasserqualität der Kotschau. Schon im vergangenen Jahr hatten sie noch viele andere Aspekte mituntersucht – von der Fließgeschwindigkeit bis zur biologischen Vielfalt des Gewässer-Ökosystems. In diesem Jahr haben die drei – erneut unterstützt von Natur und Technik-Lehrerin Bärbel Genzel – die Untersuchung der Wasserqualität im Hinblick auf die landwirtschaftliche Düngung neu strukturiert und intensiviert. Da kam ihnen die Unterstützung namhafter Dritter gerade recht.

Verbreitete Ansichten hinterfragen

„In der Zeitung gab es einen Artikel über die Wasserqualität und den Nitratgehalt im Orlatal. Die gesamte Region war rot dargestellt. Meist wird die Landwirtschaft verantwortlich gemacht. Das wollten wir hinterfragen“, erklärt Christoph Seidemann im besten Forschergeist. Der Vorstandsvorsitzende der Agrarprodukte Ludwigshof eG, Gunnar Jungmichel, sei im Anschluss an den Jugend-forscht-Erfolg des vergangenen Jahres auf sie zugekommen, weil er sich für das Projekt interessierte. „Das war für uns eine große Chance“, sagt Lucie Heinrich. „Er wollte uns Ergänzungen geben, um unsere Ergebnisse zu bestätigen, oder auch zu widerlegen“, fügt Franziska Grosch an. Der Agrarbetrieb stellte eines seiner Felder in Kotschaunähe für die Untersuchungen der Schüler zur Verfügung. Weitere Unterstützung gab es von der Jena Bios GmbH. Das auf Beratung, Laboranalytik und Biotechnologie spezialisierte Unternehmen griff bei der Laborauswertung der Proben unter die Arme.

„Wir verbinden damit ein ganz konkretes Interesse“, erläutert Gunnar Jungmichel von der Agrarprodukte Ludwigshof seine Unterstützung. In der Öffentlichkeit werde der landwirtschaftliche Berufsstand häufig für die Nitratbelastung von Gewässern verantwortlich gemacht. „Wir wollen hier die Aufklärung unterstützen, weil wir sicher sind, dass wir nichts verkehrt machen“, sagt er. Das Unternehmen schicke vor der Düngung jedes Jahr routinemäßig Bodenproben von den meisten seiner Flächen zur Untersuchung. Anhand des ermittelten Nährstoffgehalts im Boden werde die Düngung entsprechend eingerichtet. Das sei nicht zuletzt auch ein Kostenfaktor: „Dünger kostet Geld.“

Die Ergebnisse wurden genau dokumentiert. Foto: Martin Schöne

Das Projekt von Franziska Grosch, Lucie Heinrich und Christoph Seidemann hat interessante Ergebnisse zutage gefördert. Dank vieler investierter Ferientage und Wochenenden konnten sie zeigen, dass der Einfluss der landwirtschaftlichen Düngung in ihrem Testabschnitt auf den Nitratwert in der Kotschau unwesentlich war. „Die Landwirtschaft ist hier nicht Schuld daran“, sagt Christoph Seidemann und erklärt, der Wert sei in der fließenden Kotschau an dieser Stelle generell hoch, der über mehrere Messzeitpunkte geprüfte Ausschlag durch den Dünger im Vergleich dazu relativ gering.

Mehr Messstellen, Einflüsse zeigen

Jungmichel betont: „Ich freue mich riesig, wie weit die drei gekommen sind. Das ist phänomenal und ich hätte das nicht zu hoffen gewagt. Einig sind sich die Schüler und der Vorstandsvorsitzende darüber, dass es für ein realistischeres Abbild der Gewässerbelastung deutlich mehr Messstellen bräuchte. „Und zwar solche, die wirklich den Einfluss der Landwirtschaft widerspiegeln. Wenn wir von Messstellen bei der Wiewärthe oder bei der Pößnecker Kläranlage auf das gesamte Umfeld schließen, bleibt verborgen, dass andere Einflüsse viel größer sind. Das können wir nicht akzeptieren“, so Jungmichel.

Franziska Grosch sagt: „Es ist aufregend, dass andere Interesse an unserer Arbeit zeigen.“ Nach einem Präsentations-Training für alle Regional-Sieger in Erfurt, kämpfen die drei Huth-Schüler bald in Jena um das Weiterkommen.