Junge Mitglieder wollen Kultur in Ranis schaffen

Als 1992 der Gewerbeverein in Ranis gegründet wurde, da schlossen sich Gewerbetreibende der Burgstadt zusammen, um gehört zu werden. „Damals gab es noch viele Betriebe und wir wurden nicht richtig berücksichtigt“, erinnert sich Reinhard Kirchner, warum der Verein kurz nach der Wiedervereinigung gegründet wurde. Er selbst ist Inhaber einer Firma für Elektroinstallation und von Beginn an der Vorstandsvorsitzende des Vereins.

Doch im Laufe der Jahre habe sich viel gewandelt, immer weniger Betriebe gab es in der Burgstadt und die Ausrichtung des Verein begann sich zu ändern. Es wurde Zeit, umzudenken.

Reinhard Kirchner ist seit der Gründung Vorstandsvorsitzender

Längst schon war die Zudelsdorfer Kirmes das Steckenpferd des Vereins geworden. „Das war einstmals die Idee meiner Frau“, erinnert sich der Vorstandsvorsitzende. Sie habe ihn bei allen Aufgaben in seinem gewichtigen Ehrenamt immer unterstützt, betont er. „Allein hätte ich das nicht geschafft“, weiß er.

Um die Zukunft zu sichern und wieder Mitglieder zu gewinnen, habe man sich dann 2017 entschieden, in den Verein auch Nicht-Gewerbetreibende aufzunehmen. Damit einher geht die Umbenennung in Gewerbe- und Heimatverein. „Viele wollen kulturell etwas auf die Beine stellen, mit der Öffnung geben wir ihnen die Gelegenheit“, erklärt der 65-Jährige.

Neue und vor allem junge Mitglieder konnten so gewonnen werden. Zu ihnen gehört Bastian Barnicol-Oettler. Er ist mittlerweile der Schriftführer. „Ich war immer schon Helfer bei der Kirmes“, erzählt er, wie er zum Verein gekommen ist. Diese seien an den Tagen der Veranstaltung aktiv, unterstützten beispielsweise beim Auf- und Abbau.

Da der 28-Jährige aber gern auch beim Vorbereitungsprozess mitwirken wollte, nahm er die Chance wahr und gehört mittlerweile dem Verein an. Ihm gleich taten es auch andere, die schon immer mit Herzblut bei der Veranstaltung mitgewirkt hatten.

So kann sich der Verein über eine junge, engagierte Riege freuen und gleichzeitig von den Erfahrungen der langjährigen Mitglieder profitieren. Nur für den Vorsitz konnte sich so recht noch keiner begeistern, ergänzt Reinhard Kirchner. „Es ist eben viel Arbeit“, zeigt er Verständnis.

Unter den 25 Mitgliedern sind weiterhin Gewerbetreibende

25 Mitglieder zählt der Verein derzeit. Unter ihnen sind natürlich auch noch Gewerbetreibende wie seit etwa zehn Jahren zum Beispiel auch Armin Wenzel. Er betreibt einen kleinen Weinhandel in der Wöhlsdorfer Straße. Auch er und seine Frau gehören schon lang zum Organisations-Team der Zudelsdorfer Kirmes. „Da ergab sich das mit der Vereinsmitgliedschaft einfach“, erzählt der Raniser.

„Fliesenleger, Tischler, Trockenbauer, Elektriker, Haustechnik und auch Gastronomen“, zählt Bastian Barnicol-Oettler auf. Gerade für die Ausrichtung von Veranstaltungen sei die Erfahrung der Letztgenannten von besonderer Bedeutung.

In diesem Jahr aber traf, wie so viele andere Kulturschaffende, die Corona-Pandemie den Gewerbe- und Heimatverein. Die Zudelsdorfer Kirmes, weiterhin die Hauptaktivität des Vereins, musste ausfallen. „Wir haben uns zeitig im Jahr dafür entschieden, dass sie nicht stattfinden wird“, sagt Bastian Barnicol-Oettler. Mit der zweiten Infektionswelle sei zu rechnen gewesen und bei einer solch großen Veranstaltung gebe es nicht viel Spielraum für einen kleinen Verein - denn vor allem finanziell müsse sich das Vorhaben tragen.

Dennoch ist der Verein nicht untätig gewesen. „Wir haben Pläne“, bestätigen Vorstandsvorsitzender wie Schriftführer. So richtig spruchreif sei aber noch nichts. Dass der Gewerbe- und Heimatverein mehr kann als Kirmes hat er 2018 beim ersten Gewerbegebietsfest der Burgstadt längst bewiesen. Dieses war ein Erfolg gewesen, das auch das Gewerbe wieder einmal mehr in den Fokus gerückt hatte. An diesen Erfolg soll angeknüpft werden.