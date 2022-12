Kabarett-Größen 2023 in Neustadt erleben

Neustadt. Olaf Schubert und Lisa Fitz sind am 3. Juni beziehungsweise 17. November mit ihren Programmen auf der Bühne zu Gast.

Noch ist das Jahr nicht vorbei, mit dem städtischen Kulturprogramm ist man jedoch schon mitten in den Planungen für 2023. In den Veranstaltungskalender haben sich bereits jetzt zwei echte Schwergewichte des deutschen Kabaretts eingetragen. Begrüßt werden in Neustadt Olaf Schubert und Lisa Fitz.

„Im nächsten Jahr wollen wir einen Schwerpunkt auf das Kabarett legen. Denn wir wollen die schwierige Situation mit einem Lächeln in der Kultur mittragen“, so Neustadts Kulturamtsleiter Ronny Schwalbe. Für den 3. Juni hat sich Comedian und Kabarettist Olaf Schubert angekündigt. Im Neustädter Stadtpark wird er bei seiner „Großen Hörspielpräsentationsgala“ alte und neue Hördialoge im Gepäck haben. Diese werden „von des Künstlers Hand als Puppenspiel mit deutlicher Tendenz zum Kasperle-Theater aufgeführt“, heißt es in der Ankündigung.

Am 17. November folgt Lisa Fitz. Die Schauspielerin, Musikerin und Kabarettistin ist in Neustadt keine Unbekannte, sie gab bereits 2019 ein Gastspiel in der Orlastadt, mit der sie auch familiär verbunden ist. Denn ihr Großvater Johannes Theodor August Fitz wurde 1891 in Neustadt geboren. Lisa Fitz kann mittlerweile auf 4000 Sologastspiele in mehr als 40 Jahren auf der Bühne zurückblicken und hat um die 200 Songs geschrieben. In ihrem 16. Kabarettprogramm „Dauerbrenner - das große Jubiläumsprogramm“ ist sie aber nicht ganz sicher, ob es nicht doch mehr waren. Spaß am Kabarett und der Musik hat sie aber noch immer.

Karten für beide Programme sind bereits im Vorverkauf in der Touristinformation im Lutherhaus erhältlich.