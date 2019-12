„Kabarett ist Rückenstärkung, Erkenntnisgewinn und Lachen“

Die deutschlandweit berühmte Schauspielerin, Sängerin und Kabarettistin Lisa Fitz wird am Sonntag, 15. Dezember, in Neustadt zu erleben sein. Für die erfolgreiche Künstlerin kein Auftritt wie jeder andere. Denn durch ihren Großvater hat sie eine ganz besondere Verbindung zur Orlastadt. Der bekannte Bühnenautor, Schauspieler und Regisseur Hans Fitz wurde 1891 in Neustadt geboren. Für die Enkelin wird das Gastspiel damit gleichzeitig eine Rückkehr zu den familiären Wurzeln. Eine Erkundungstour durch die Stadt hat Lisa Fitz für ihren Aufenthalt fest eingeplant. Auf der Bühne des Augustinersaales wird die Künstlerin für die Besucher ihre aktuelle Show „Flüsterwitz“ spielen. OTZ kam mit Lisa Fitz zum Kabarett und ihrem Programm ins Gespräch.

Sie werden mit ihrem Programm „Flüsterwitz“ in Neustadt an der Orla zu Gast sein. Wird in der Gesellschaft heutzutage zu wenig Klartext geredet?

Es kommt darauf an, wie, wo, wer, gegen wen. Eine Zeit lang haben wir uns spalten lassen und debattiert wie verrückt, nun bleibt das ganze häufig unter der Decke stecken. Die Bürger haben in bestimmten Fragen und bei bestimmten Problemen oft resigniert oder sich radikalisiert oder haben sich den Mund verbieten lassen, aus Angst, auf der jeweils falschen Seite zu sein. All das ist nicht gut für eine Demokratie, es muss offen diskutiert werden. Eine Demokratie muss das aushalten können und fair bleiben und zwar allen politischen Parteien gegenüber.

Wird ihre Show „Flüsterwitz“ in Ost und West unterschiedlich aufgenommen? Denn die ältere Generation, vor allem die, die in der DDR lebte, wird diese Form des politischen Witzes ja vielleicht noch kennen.

Meine Form des politischen Witzes kommt überall gleich an, sie ist zeitgemäß und leicht verständlich, ob Ost, ob West, ob Jung oder Alt, da kann ich keine Unterschiede ausmachen. Deutschland Ost ist aber vielleicht politischer und nicht so weltfremd und satt. Bei uns im Westen leben manche Bürger politisch im Wolkenkuckucksheim.

Sie sind seit mehr als 35 Jahren auf den Bühnen Deutschlands unterwegs. Was hat sich am Kabarett verändert? Wie hat sich das Publikum verändert?

Das Privatfernsehen hat mit der Comedy-Schwemme ein regelrechtes IQ-Dumping verursacht und selbigen auf Saunatemperatur gesenkt. Beim Kabarett geht es auch lustig zu, aber der Maßstab ist nicht, wie viel Schenkelklatscher man in der Minute produziert, sondern welchen Gewinn die Zuschauer für ihr Denken, ihre Zukunft, ihr Leben aus dem Programm ziehen – und trotzdem lachen können und gut unterhalten werden, Lieder inklusive. Ich würde sagen: Kabarett ist Rückenstärkung, Erkenntnisgewinn und Lachen.