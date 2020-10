Kabarettabend in Neustadt abgesagt

Der für diesen Freitag, 16. Oktober, geplante Kabarettabend mit dem „Kabarett Fettnäppchen“ im Wotufa-Saal in Neustadt muss verlegt werden, wie der Wotufa-Chef Dirk Pasold am Montag mitteilte. „Grund hierfür sind die durch die Pandemie verhängten Einschränkungen für Veranstaltungen“, so Pasold.

Da noch nicht abzusehen sei, wie lange die derzeitigen Einschränkungen andauern, könne derzeit noch kein neuer Termin bekannt gegeben werden.

Voraussichtlich könne ab Anfang November aber ein neues Datum für den heiteren Abend mit dem „Kabarett Fettnäppchen“ ins Auge gefasst werden, wie Pasold abschließend mitteilte.

Informationen zu Veranstaltungen und Terminen unter Tel. 03663/40 40 11 oder online unter www.wotufa.de.