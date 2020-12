Kalender des Neustädter Mal- und Zeichenzirkels erschienen

Vereine sind für viele Menschen ein beliebter Anlaufpunkt, um in der Freizeit dem eigenen Hobby mit anderen nachzugehen. In Zeiten von Corona ist das Vereintsein allerdings schwierig. Auch hinter den Mitgliedern des Neustädter Mal- und Zeichenzirkels liegt ein Jahr, in dem es nur selten möglich war, gemeinsam die Leidenschaft für die Kunst auszuleben.

Treffen sich die Hobbykünstler üblicherweise wöchentlich, um im Atelier in Lichtenau an Werken zu arbeiten und sich auszutauschen, war dies in den vergangenen Monaten, wenn überhaupt, nur in ganz kleinem Kreis möglich.

In der ersten Jahreshälfte habe es gar kein gemeinschaftliches Zirkelleben gegeben, berichtet der Vereinsvorsitzende Henry Scheibe. Erst im Juni hätten sich die Mitglieder wieder zusammengefunden, seien hinaus in die Natur, um unter freien Himmel malen zu können. So sei man verfahren, solange es das Wetter zuließ. Im Oktober und November ging es dann erstmals wieder ins Atelier – allerdings auch anders als sonst üblich.

„Wir haben ein Hygienekonzept für das Atelier erstellt und uns in die Wochentage reingeteilt, sodass nicht mehr als zwei Mann gleichzeitig dort waren“, erzählt Henry Scheibe. Mittlerweile sind aufgrund der aktuellen Corona-Situation jedoch auch diese Treffen nicht mehr möglich.

Kalender 2021 zeigt Blumenstillleben

Durch das nur spärlich stattfindende Vereinsleben hätten natürlich auch die Aktivitäten des Vereins gelitten. So konnten nicht wie üblich jährlich im September die Bilder in den Dauerausstellungen, die der Mal- und Zeichenzirkel etwa in den Volks- und Raiffeisenbanken in Neustadt und Schleiz, der Wohnring AG und der Diakonie in Neustadt zeigt, gewechselt werden. Auch habe man im Sommer kurz überlegt, ob man in diesem Jahr überhaupt einen Kalender für 2021 auflegen sollte. „Wir haben uns dann aber doch relativ schnell dafür entschieden, weil die Neustädter einen Kalender von uns erwarten und wir das natürlich auch erfüllen wollen“, so Henry Scheibe.

So einigte man sich schließlich darauf, mit Blumenstillleben durch das Jahr zu führen. Gemalt wurden die Motive von den Mitgliedern des Zeichenzirkels in unterschiedlichen Techniken, unter anderem Aquarell und Pastell. Seit Kurzem ist der Kalender nun erhältlich.

Kalendermotto für 2022 steht bereits fest

Indes habe man sich auch schon auf ein Motto für das Jahr 2022 geeinigt. Zu sehen sein sollen dann Motive aus dem gesamten Saale-Orla-Kreis. „Alle haben sozusagen als Dienstauftrag bekommen, mehrere Arbeiten im Hoch- und Querformat anzufertigen, damit wir dann für den Kalender 2022 eine Auswahl haben“, sagt Henry Scheibe.

Ansonsten hofft der Vereinsvorsitzende darauf, dass im kommenden Jahr wieder regelmäßige Treffen im Lichtenauer Atelier stattfinden können. „Ich freue mich schon, wenn wir uns dann wieder alle sehen können, jeder seiner Werke mitbringt und wir Diskussionsgrundstoff haben“, so Henry Scheibe.

Erhältlich ist der Kalender des Neustädter Mal- und Zeichenzirkels in Neustadt in der Touristinformation, an der Aral-Tankstelle, im Lottoladen und bei Floristik Hübel sowie in Pößneck in der Stadtbibliothek.