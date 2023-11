Kalich in Schleiz: „Wir brauchen mehr Bürgerbeteiligung!“

Der Landratskandidat Ralf Kalich (l.) hatte zu einem Bürgergespräch in Schleiz eingeladen, an dem auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Bildmitte) teilgenommen hatte.

Schleiz Vom Radfahren bis zur Höllentalbahn - der Kandidat zur Landratswahl nennt bei einem Bürgergespräch jene Schwerpunkte, die es aus seiner Sicht im Saale-Orla-Kreis anzupacken gilt.

Mehr Bürgerbeteiligung, mehr Nähe der Kreisverwaltung zu den Kommunen, neue Schritte beim Öffentlichen Personennahverkehr - für Ralf Kalich von den Linken gibt es ein breites Themenfeld, das er angehen will, sollte er im Januar die Wahl des neuen Landrats im Saale-Orla-Kreis für sich entscheiden können. Seine Kandidatur nimmt er auf jeden Fall sehr ernst.

Er trete nicht nur pro forma zu der am 14. Januar stattfindenden Wahl an, erklärt Kalich. Vielmehr wolle er seine in vielen Jahren erworbene kommunalpolitische Erfahrung dafür einbringen, den Landkreis weiterzuentwickeln und eine neue Beziehung zwischen den Einwohnern und der Kreisverwaltung aufzubauen. „Wichtig ist für mich hierbei die Stärkung der Bürgerbeteiligung“, sagt Kalich bei einem Bürgergespräch, zu dem er mit seinem Parteifreund, dem Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, in die Gaststätte „Schleizer Dreieck“ bei Schleiz eingeladen hat. Bürgermeister, Beigeordneter, Mitglied des Landtags und seit Anfang der 2000er Jahre Mitglied des Kreistages - Kalich weiß, welche Probleme den Menschen in den Städten und Dörfern des Landkreises unter den Nägeln brennen. Und diese Bürger sieht er zu weit entfernt von den Entscheidern. „Wir brauchen berufene Bürger mit ihrem Wissen und Können in den Ausschüssen des Kreistages“, nennt er ein Beispiel, das sich in vielen Kommunen bewährt habe.

Petition für Radweg

„Es gibt viele engagierte Bürger, die sich gerne mit einbringen“, ist Kalich überzeugt und erwähnt das Saale-Rad-Forum. „Da haben sich Menschen zusammengefunden, die Probleme angehen und Lösungen entwickeln.“ Als vor über zehn Jahren die neue Trasse für die Bundesstraße 90 zwischen Saaldorf und Frössen geplant worden war, habe niemand angesichts der Topografie das Thema Radfahren auf dem Schirm gehabt. Doch inzwischen sei mit den Pedelecs eine völlig neue Situation entstanden. „Man muss also neu denken“, so Kalich. Und daher laufe derzeit eine Petition, um beim Rückbau der alten B 90 einen asphaltierten Streifen für Radfahrer zu erhalten. Am kommenden Mittwoch würden die fleißig gesammelten Unterschriften und damit auch die Stimmen sehr vieler Menschen aus dem Saale-Orla-Kreis im Landtag übergeben.

Dass es in der Politik häufig einen langen Atem brauche, verdeutlicht Kalich zudem am Beispiel der Höllentalbahn. Mit der Aufnahme des Lückenschlusses in den „Bedarfsplan Schiene“ liege die Entscheidung nunmehr beim Bundestag, dieses Projekt anzugehen. „In dem Moment, wo der Bund einsteigt, sind die Bremser aus Bayern außen vor“, sagt Kalich und spannt den Bogen gleich weiter: „Die Höllentalbahn ist der Schlüssel zur Oberlandbahn.“ Denn auch für die Schienentrasse nach Triptis gebe es heute gute Argumente.

Investitionen für Schule und Sport

In Schleiz und Moßbach entstünden derzeit neue Kunstrasenplätze, in Blankenstein und Birkenhügel seien für eine halbe Million Euro neue Kinderspielplätze gebaut worden, Neustadt bekomme eine Skaterbahn, an der Schleizer Goetheschule entstehe ein Anbau, für den Neubau der Grundschule Wurzbach seien die Fördermittel bewilligt - Kalich nennt diese Beispiele, um auf häufig geäußerte Kritik einzugehen, wonach insbesondere im schulischen Bereich zu wenig getan werde. „Wir haben ein riesiges Investitionsprogramm im Bereich Schulen“, verdeutlicht Kalich und nennt hierbei noch nicht einmal das in den vergangenen Jahren entstandene neue Schulzentrum von Bad Lobenstein.

Als begeisterter Radfahrer, seit es die Drahtesel mit elektrischer Motorunterstützung gibt, zeigt sich auch Bodo Ramelow. Einen Seitenhieb verpasst er den Planern des Radweges zwischen Burgk und Walsburg, den er angesichts des steilen Verlaufs gerne als das „Timmelsjoch“ bezeichnet. Was dringend notwendig sei, so der Ministerpräsident, ist das „Gesamtangebot, um mit einer Fahrkarte in der gesamten Region unterwegs sein zu können“, egal ob mit Bus, Bahn oder Fahrgastschiff. Für den Öffentlichen Personennahverkehr nimmt er sich ein gutes Beispiel am Landkreis Kronach. Dort habe „ein kluger Landrat der CSU“ entschieden, dass nicht mehr jeder Ort mit dem Linienbus angefahren wird. „Aber es wird jeder Bürger bei Bedarf abgeholt“, schiebt Ramelow gleich nach. Denn es gäbe ein neues Mobilitätskonzept mit Rufbussen. „Wir müssen auch den Nahverkehr neu denken“, greift Ramelow die Aussage von Kalich zum Radverkehr auf.

Aufeinander zugehen

Wie es denn gelingen werde, angesichts der aktuellen Spaltung in Teilen der Gesellschaft wieder mehr Zusammenhalt und Miteinander zu ermöglichen, will ein Bürger an diesem Abend wissen. „Was wir brauchen sind Zupacker und Mitmacher, was wir nicht brauchen sind Miesmacher“, hatte Ramelow dazu schon vorher erklärt. Kalich greift wieder auf seine kommunalpolitische Erfahrung zurück: „Ich war als Bürgermeister schon immer in der Situation, Mehrheiten finden zu müssen.“ Und das gelinge nur, wenn man bereit ist, aufeinander zuzugehen.