Kalte Schenke: Ausflugsort bereitet sich auf neue Saison vor

Die Saale-Baude ist beliebt bei Ausflüglern, Durchreisenden und Familienfest-Feiern. Momentan ist es noch ruhig im kleinen Örtchen Kalte Schenke, wo die Baude steht, doch ab Ostern brummt das Geschäft. Wir haben uns mit Familie Reichmann getroffen. Der gute Geist der Baude nimmt uns mit in die Geschichte dieses beliebten Ausflugsortes und verrät, was 2020 geplant ist.

„Im vergangenen Sommer machte ein Pilger, der aus der Schweiz kam, bei uns Station“, erzählt René Dressler und berichtete weiter über die besondere Begegnung: „Der Arzt wanderte durch halb Europa, speiste bei uns und ich organisierte ihm eine Übernachtung in Ludwigshof, fuhr ihn sogar bis dorthin.“ Dressler betreibt gemeinsam mit Katrin Reichmann die Saaletal-Baude, besser bekannt als Kalte Schenke. Letzteres bezeichnet eigentlich eine zehn Häuser umfassende Siedlung unweit der Saale, direkt an der Hohen Straße gelegen.

Sie war früher eine wichtige Nord-Süd-Handelsroute, heute ist sie für Touristen eine besondere Attraktion, weil sie auf dem Weg zu den Saale-Campingplätzen liegt. In Richtung Saalfeld erblickt man links das Saaletal, rechts die Orlasenke. Die 1992 eröffnete Saaletal-Baude ist ein beliebtes Ausflugsstation für Motorradfahrer, Fahrradfahrer, Wanderer und auch Durchreisende. „Das wichtigste Event im Jahr ist Himmelfahrt“, weiß Katrin Reichmann.

Gezählt habe das Betreiber-Pärchen die Ausflügler an jenem Tag zwar noch nicht, aber sie als Köchin meint, dass sie 2019 mehr als eintausend Essen aus ihrer Küche reichte. Nicht mitgerechnet die zahllosen Bratwürste, Rostbrätel vom Rost, Suppen aus dem Kessel und Getränke für die durstigen Wanderer. Derzeit sei es saisonbedingt eher ruhig, aber ab Ostern beginne wieder das Geschäft zu brummen. „Wir können uns nicht beschweren, für die viele Zeit, die wir in die Gaststätte investieren“, ist sie zufrieden mit den Umsätzen und dem Andrang. Beide würden gut davon leben. Im Winter sei man eher mit Familienfeiern beschäftigt, während in den wärmeren Monaten besonders Touristen und Gäste aus der Umgebung vorbeikommen.

Himmelfahrt 2019 Foto: Archivfoto: René Dressler

Kinder tummeln sich dann auf dem Spielplatz, der kurz nach der Eröffnung der Baude zum festen Ensemble gehört, eine Terrasse und Pavillon bieten Sitzgelegenheiten im Grünen, die weithin sichtbare, uralte Linde spendet Schatten.

Das heutige Antlitz des Örtchen Kalte Schenke ist der Familie Reichmann zu verdanken. Vorfahren der 51-Jährigen habe in der Nähe des wüsten Dörfchens Kalte Schenke, welches wohl im Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648), möglicherweise schon früher, zerstört worden war, eine Art Zollstation an dem Handelsweg errichtet gehabt. Aus Quellen werde ersichtlich, dass dort sogenanntes Chausseegeld entrichtet werden musste. Fuhrwerke hätten Eisenstein von Kamsdorf zur Ludwigshütte bei Ziegenrück entlang der Hohen Straße gebracht. Dies geschah bis in die 1870er Jahre hinein.

Das Gemälde zeigt das erste Gebäude Kalte Schänke. Foto: Foto: Marcus Cislak

Das Wohnhaus, in der Katrin Reichmanns Eltern noch wohnen, wurde von ihrem Urgroßvater Friedrich Reichmann im Jahr 1836 errichtet. Das sei das zweite Haus der Siedlung Kalten Schenke gewesen. In beiden Häusern seien bereits damals Speisen und Getränke ausgegeben worden. Dann war es lange still um das dortige Gastgewerbe. Erst Katrin Reichmann und ihr Lebensgefährte führen seit 1992 wieder eine.

Zu DDR-Zeiten, so die Besitzerin, habe in den 1970ern die Konsum-Gesellschaft auf dem Besitz der Familie Reichmann die Saaletal-Baude errichten lassen und betrieb diese. Man habe damals schon das Potenzial erkannt, denn „es gab viele Saale-Urlauber“, sagt sie.

„Man hatte einfach Bungalow-Bauteile von den umliegenden Campingplätzen übrig gehabt“, meint sie schulterzuckend. Nach der politischen Wende nutzten die gelernten Gastronomen Reichmann und Dressler die Chance und erwarben das Haus, aus dem ein beliebtes Ausflugsziel entstand.