Nimritz. Vereinsjungkaninchenschau am 28. und 29. August in Nimritz

In Nimritz findet am 28. und 29. August erstmals seit drei Jahren wieder eine Vereinsjung- kaninchenschau statt. Ausrichter ist der ortsansässige Kleintierzuchtverein. Gäste sind auf dem Festplatz der Gemeinde willkommen, wo ein Zelt aufgestellt wird. Die Ausstellung ist am Sonnabend zwischen 9 bis 17 Uhr und am Sonntag zwischen 9 bis 15 Uhr geöffnet. Ein Eintritt wird nicht erhoben.