Kaninchensterben in Weira verunsichert Hobbyhalter

Weira. In Weira wundert man sich über die hohen Preise zur RHD-Impfung – Was eine Tierärztin rät.

Die Tierhaltung gehört zum Dorf dazu. Ein paar Hühner hier, eine Katze dort, vielleicht noch ein Hund und ein paar Kaninchen. Auf den Höfen von Klaus Meinhold, Anita Schilling und Wolfgang Schäferlein aus Weira ist das nicht anders. Nur starben bei den dreien innerhalb kürzester Zeit fast die ganzen hoppelnden Populationen weg. Die Hobbyhalter haben kaum zehn Tiere im Stall und sind nicht in den Zuchtvereinen organisiert. „Es ging alles so schnell. Abends lebten sie noch, morgens waren sie schon tot“, sagt der 84-Jährige Schäferlein. Dabei wollte er seine Tiere impfen, doch 20 Euro pro Dosis und Tier sei ihm schlicht zu teuer. Es gebe auch günstigeren Impfstoff, aber dafür müsse man 50 Dosen sofort verimpfen.

Der 82-jährige Meinhold impfe auch nicht, denn manchmal helfe es, manchmal nicht, sagt er seufzend. „Ich bin bislang gut damit gefahren, ich hatte nur wenig Ausfälle.“ Dass es ein Virus sei, sei den dreien bewusst: „Es ist schon mysteriös.“ Nur um was es sich handelt und wie man die Kaninchen vor der tödlichen Seuche schützt, sei ihnen unklar. Sie spekulieren, dass es über das Futter übertragen wird oder durch Mäuse, vielleicht durch die Luft. „Da verliert man schon die Lust am züchten. Dabei mache ich es auch für meine Enkel und Urenkel, die freuen sich immer so, wenn sie zu besuch kommen“, sagt die 72-Jährige. Der frühe Bezug zu den Tieren sei ihr wichtig, Kinder sollten mit ihnen aufwachsen. „Da lernt man auch den Umgang mit Verlust“, ergänzt sie.

Der 84-Jährige verlor plötzlich seine ungeimpften Kaninchen Ende September. Sein 82-jähriger Nachbar am 8. November: „Von dreizehn Stück sind mir zwei geblieben.“ Sie ergänzt: „Ich habe Verwandte in Oberoppurg, da ist es dasselbe.“

Impfen hilft gegen Chinaseuche

Die drei Freunde bemängeln fehlende Informationen und verstehen nicht, warum es nicht möglich sein soll, auch kleine Mengen an Tieren zu einem angemessenen Preis zu impfen.

„Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die sogenannte Chinaseuche, also RHD. Ausgeschrieben: rabbit haemorrhagic disease“, klärt Tierärztin Kathrin Heine aus Neunhofen auf. Sie konkretisiert: „Das ist ein Virus, der über Fliegen und Stechinsekten übertragen wird. Also Mücken und mückenartige Insekten, wie die Beißfliege.“ Es sei eine hartnäckige Krankheit, die sich im Stall teils über mehrere Kaninchen-Generationen hält. Sie halte sich seit ein paar Jahren schon in unseren Breiten und werde auch nicht mehr verschwinden, wie sie sagt. Was hilft dagegen? „Impfungen!“ Das könne sie nur jedem empfehlen.

Zu Beginn, fährt sie fort, impften die Halter vorbildlich. Das habe sich schnell geändert: „Der Großteil impft nicht mehr, besonders nicht auf den Dörfern.“ Die geringe Impfbereitschaft der jüngsten Zeit erklärt sie so: „Es gab heiße und trockene Jahre. Darum war die Mückenpopulation auch eher schwach, die Übertragung von RHD geringer. Der diesjährige Oktober war warm, die Mücken vermehrten sich wieder besser. Also ging es wieder los.“ Und Heine gibt zu: „Das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Je nach Impfstoff kostet eine Dosis zwischen fünf und zwanzig Euro. Zwanzig Euro pro Tier – das rechnet sich für Privatpersonen einfach nicht.“ Was ist mit der günstigeren Variante? „Das ist eine 50er. Die 50 Dosen müssen laut Hersteller nach Anbruch der Flasche allerdings innerhalb von zwei Stunden verarbeitet werden.“ Es gebe manchmal nur drei Kaninchen in einem Dorf, das loht sich nicht. Sie empfiehlt darum, dass sich mehrere Hobbyhalter in der unmittelbaren Umgebung zusammenfinden und einen gemeinsamen Termin für eine Impfaktion vereinbaren.