Karl Ernst lüftet Geheimnisse alter Schriften in Pößneck und Schleiz

Pößneck/Schleiz. An der Volkshochschule in Pößneck sowie in Schleiz werden ab September Anfängerkurse in Sütterlin starten.

Briefe, Verträge und andere Papiere, die vor mehr als 75 Jahren handschriftlich verfasst wurden, kann heute kaum ein Mensch lesen, weil sie in der alten deutschen Schreibschrift, dem Sütterlin, verfasst wurden. Hier hilft die Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises mit Sitz in Pößneck seit Jahren mit entsprechenden Kursen.

Neue Anfängerkurse beginnen im Schleizer AWZ am 23. September und in der Pößnecker Volkshochschule am 27. September. Aufbaukurse können ab 22. September und 10. November nur in Pößneck belegt werden. Fortgeschrittene können ihr Wissen ab 21. September in Schleiz und 10. November in Pößneck weiter vertiefen.

Die Kurse mit anderthalbstündigen Unterrichtseinheiten sind sowohl für privat als auch für beruflich Interessierte gedacht. Sie finden nur bei ausreichenden Anmeldungen statt und umfassen je nach Schwierigkeitsgrad fünf bis sieben Übungsabende. Die Geheimnisse der alten Schrift­zeichen lüftet jeweils der Pößnecker Heimatkundler und Pädagoge Karl Ernst.

Nähere Informationen gibt es unter Telefon 03647/448144 oder im Internet unter www.vhs-sok.de