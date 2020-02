Neustadt. Durch die Karnevalsveranstaltungen kommt es zu Straßensperrungen und Halteverboten am 21. Februar in Neustadt.

Karneval in Neustadt: Verkehrsbeschränkungen ab Freitag

Durch die Karnevalsveranstaltungen kommt es in Neustadt ab Freitag, 21. Februar, zu Verkehrsbeschränkungen. Das teilt Neustadts Ordnungsamtsleiter René Völkner mit.

So wird der Markt ab Freitag, 6.30 Uhr, bis Dienstag, 25. Februar, 18 Uhr, aufgrund von verschiedenen Veranstaltungen voll gesperrt.

Der diesjährige Neustädter Karnevalsumzug am Sonntag, 23. Februar, folgt dem traditionellen Streckenverlauf. Die Wagen und Fußgruppen ziehen von der Karl-Liebknecht-Straße über die Ernst-Thälmann-Straße zur Pößnecker Straße und weiter zur August-Bebel-Straße, Mühlstraße, Rodaer Straße in Richtung Marktplatz.

Falsch abgestellte Fahrzeuge werden abgeschleppt

Laut Ordnungsamtsleiter müssen in diesem Zusammenhang folgende Hinweise beachtet werden: Ab 10 Uhr gilt ein generelles Haltverbot entlang der gesamten Umzugsstrecke und der ausgeschilderten Umleitungsstrecke. „Falsch abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt“, macht Völkner aufmerksam. Von 2 bis circa 20 Uhr sei zudem die gesamte Innenstadt gesperrt. „Wir weisen daraufhin, dass die gesperrten Straßen, inklusive der Ein- und Ausfahrt des Parkdecks in der Mühlstraße, erst nach erfolgter Reinigung für den Verkehr wieder freigegeben werden“, so der Ordnungsamtsleiter.

Auch an den Bushaltestellen kommt es zu Einschränkungen. Folgende Stopps werden aufgrund des Umzugs nicht angefahren: Ab 12 Uhr entfallen die Haltestellen Richtung Pößneck in der Hugo-Hartung-Straße und Goethestraße. Ersatzweise Einstiegsmöglichkeiten bestehen an der Haltestelle Arnshaugker Straße oder am Busbahnhof.

Besucher des Karnevalsumzuges können ihre Fahrzeuge auf dem Parkdeck, in der Hugo-Hartung-Straße, Am Eiskellerplatz, Am Stadtweg, in der Ludwig-Jahn-Straße, am Festplatz an den Bürgerwiesen sowie auf den Parkflächen der Supermärkte abstellen.

Der Wochenmarkt auf dem Neustädter Marktplatz findet aufgrund der Karnevalsveranstaltungen am Dienstag, 25. Februar, nicht statt. „Wir bitten für die Einschränkungen um Verständnis“, so der Ordnungsamtsleiter abschließend.