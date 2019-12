Pößneck. Zum Puppentheater wird am 7. Januar in die Shedhalle eingeladen.

Kasperle kommt nach Pößneck

„Kasperle mit neuen Abenteuern“ heißt es am Dienstag, 7. Januar, zum Puppentheater in der Shedhalle in Pößneck. Zu Gast ist Familie Liebe, die bereits in der fünften Generation das Puppenspiel betreibt und ihre original Hohnsteiner Handspielpuppen aus Omas Zeiten im Gepäck haben wird. Los geht die Veranstaltung um 16.30 Uhr.

Die Besucher erwartet ein bunter Nachmittag. „Bei uns wird es nicht langweilig. Wir sind ein Mitmach-Theater, das für Kinder ab zwei Jahren geeignet ist“, lädt Puppenspieler Jessy-Fernando Liebe Groß und Klein zu der Darbietung ein. Diese hält nicht nur Spaß und Freude für die Gäste bereit, sondern vermittle auch eine wichtige Botschaft. „ Thema der Vorstellung ist: Nicht mit fremden Leuten mitgehen“, weist Jessy-Fernando Liebe auf den pädagogischen Gehalt der Aufführung hin.

Karten sind an der Theaterkasse eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn erhältlich