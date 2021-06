Kaufland-Filiale in Pößneck trotz Streiks geöffnet

Pößneck/Neckarsulm. Die Gewerkschaft Verdi organisiert heute Streiks im deutschen Einzelhandel, woran auch Mitarbeiter der Pößnecker Kaufland-Filiale teilnehmen.

Anlässlich der aktuellen Tarifverhandlungen im deutschen Einzelhandel organisiert die Gewerkschaft Verdi am heutigen Mittwoch, dem 23. Juni, Streiks. Unter anderem nehmen Mitarbeiter der Kaufland-Filiale in Pößneck an diesem Streik teil. Die Filiale hat aber regulär geöffnet und die Kunden können wie gewohnt ihre Einkäufe tätigen. Darüber informiert die Pressestelle von Kaufland.

Die Durchführung von Streikmaßnahmen sei eine legitime Möglichkeit für Arbeitnehmer, ihre Forderungen zum Ausdruck zu bringen. Selbstverständlich wird die Teilnahme der Kaufland-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Streiks respektiert, heißt es in der Pressemeldung. Derzeit laufen die Tarifverhandlungen im deutschen Einzelhandel. Kaufland würde es begrüßen, wenn die Tarifparteien sich zeitnah auf einen Abschluss einigen.

Als Arbeitgeber im Einzelhandel legt die Schwarz Gruppe mit ihren Handelssparten großen Wert auf eine faire Vergütung. Vor dem Hintergrund der erschwerten Bedingungen im Lebensmitteleinzelhandel in den vergangenen Monaten ist es Lidl und Kaufland ein Anliegen, das Tarifentgelt bereits ab Juni 2021, vor Abschluss der aktuellen Tarifverhandlungen „Einzelhandel“, um drei Prozent zu erhöhen. Die Handelssparten gehen damit freiwillig in Vorleistung und zahlen weiterhin über Tarif.

Sollte die ausstehende Entscheidung der Tarifpartner zur Erhöhung der Tariflöhne geringer ausfallen, würden Lidl und Kaufland darüber hinaus freiwillig den entsprechenden Differenzbetrag zu drei Prozent gewähren, heißt es abschließend.