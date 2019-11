Kein Tag wie der andere

Bei aller Freude und Feierlichkeiten zur innerdeutschen Grenzöffnung vor 30 Jahren, ist der 9. November, auch bekannt als Schicksalstag der Deutschen, ein zutiefst widersprüchliches Datum, welcher positive wie negative Wendepunkte unserer wechselhaften Geschichte darstellt. Nicht zu Unrecht debattierte die bundesdeutsche Gesellschaft 1990 über das Datum eines Nationalfeiertag. Um nicht den gewaltsamen, verabscheuungswürdigen Beginn des industriellen Völkermords von deutschen Bevölkerungsteilen der Nazis zur Reichspogromnacht mit einem eigentlich positiv aufzuladenden Nationalfeiertag in Verbindung zu bringen, entschied man sich gegen den 9. November. Man nahm Rücksicht und wollte das Andenken an die zahllosen Opfer nicht beschädigen.

Und doch sei an 1918 erinnert, die als Novemberrevolution in die Geschichte einging. Die Ausrufung der ersten Republik in Deutschland markiert eine Zäsur: Es läutet das Ende des Ersten Weltkriegs zwei Tage später ein und damit das Ende des Wilhelminischen Kaiserreichs. Die Weimarer Republik ist der erste demokratisch konstituierte Staat in Deutschland. Nur fünf Jahre später inszenieren Hitler und Ludendorff am 9. November einen Putsch-Versuch in München, um die Demokratie nachhaltig zu beschädigen und zu Fall zu bringen.

So widersprüchlich der Tag ist, so widersprüchlich ist unsere Geschichte.