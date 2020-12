Keine Adventsmusik in Schönborn

Die für Freitag geplante Adventsmusik und -andacht in Schönborn ist vom evangelischen Kirchspiel Pillingsdorf am Donnerstag abgesagt worden. „Ebenso müssen wir die Andachten mit Musik am 13. Dezember (3. Advent) in Mittelpöllnitz und am 19. Dezember (Samstag vor dem 4. Advent) in Burkersdorf leider absagen“, so eine Mitteilung.

Die evangelische Kirchgemeinde Neustadt teilt mit, dass der Adventsgottesdienst zum 3. Advent pandemiebedingt in der Stadtkirche stattfindet. Am 4. Advent wird in die Kirche Neunhofen zu einem thematischen Gottesdienst eingeladen.

Das Friedenslicht aus Bethlehem kann in Neustadt am 23. Dezember um 10.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Empfang genommen werden.

Wann und in welcher Form die Weihnachtsgottesdienste der evangelischen Kirchgemeinde in Neustadt gefeiert werden können, stehe noch nicht fest.