Am 15. Dezember bleiben viele Heizungen in Pößneck kalt.

Keine Fernwärme in Teilen von Pößneck

Pößneck. Stadtwerke Energie Jena-Pößneck kündigen für den 15. Dezember eine mehrstündige Unterbrechung der Wärme- und Warmwasserversorgung an.

Aufgrund nicht näher genannter, „dringend erforderlicher Reparaturarbeiten“ am Fernwärmenetz unterbrechen die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck am 15. Dezember die Wärme- und Warmwasserversorgung in Teilen von Pößneck-Ost. Betroffen sind GWG- und WP-Mieter, aber auch das DRK-Pflegeheim und andere Einrichtungen.

Das Wasser und die Heizung bleiben am Mittwoch kommender Woche ab 9 Uhr für mehrere Stunden bis spätestens 16 Uhr kalt. „Nach 16 Uhr erfolgt wieder die reguläre Versorgung“, versprechen die Stadtwerke Energie.

Die Versorgungsunterbrechung betrifft konkret folgende Gebäude:

Am Mittelweg 14, 18 und 20,

Bertolt-Brecht-Straße 3,16 und 21,

Bodelwitzer Weg 8b und 49,

Julius-Fucik-Straße 1, 12, 14, 23 und 25,

Kurzackerstraße 12,

Mittelweg 7, 31 und 36,

Rosa-Luxemburg-Straße 9, 17, 31, 33, 52 und 55,

Straße des 3. Oktober 6 und 18,

Tuchmacherstraße 77,

Wernburger Weg 19a.

In Pößneck gibt es drei Fernwärmeteilnetze – Ost, Süd und Mitte – mit jeweils eigenen Blockheizkraftwerken und einer Gesamtlänge von rund zwölf Kilometern. Die gesamte Infrastruktur ist zwischen den 1970ern und 2006 hergestellt worden. Der Zustand des Pößnecker Fernwärmenetzes wurde im Frühjahr von den Stadtwerken Energie als „gut bis sehr gut“ beschrieben, wobei Havarien nie vollständig ausgeschlossen werden könnten.