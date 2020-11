Vor nunmehr einem Jahr, genauer am 9. November, als sich die politische Wende zum 30. Mal jährte, erfuhr ich auf einem Stadtrundgang mit Ballon-Flüchtling Petra Wetzel zum ersten Mal von dem ambitionierten Projekt Kino in Pößneck. Jener Tag war übrigens verbunden mit einer Abendvorstellung des Bully-Herbig-Films „Ballon“ im Schützenhaus. Meines Wissens nach, war das die letzte große öffentliche Aufführung eines richtigen Kinofilms in Pößneck.

Das Haus war wohl brechend voll, wie mir berichtet worden war. Gut, die Vorstellung war zwar kostenfrei, zeigt aber ein gewisses Interesse der Pößnecker an Kino. Interesse an cineastischer Kultur konnten auch zwei junge Frauen kürzlich feststellen, als sie etwa 80 Schüler in einer anonymen Umfrage nach ihren Verbesserungswünschen für Pößneck befragten. Das Erstaunliche: Kino wurde an erster Stelle genannt. Meine Frau, bekennende Filmfreundin, die das ehemalige Kino, dessen Räumlichkeiten bekanntermaßen ein Drogeriemarkt besitzt, bis zuletzt besuchte, meinte, dass sie die Erste wäre, die sich im Falle der Wiedereröffnung eine Jahreskarte für das Lichtspielhaus besorgen würde. Ich auch. Ich kann Hubert Laudenbach auch nur ermuntern, seinen eingeschlagenen Weg unbeirrt weiter zu gehen. Ohne eine Vision, die Stein für Stein umgesetzt wird, ist noch nie etwas geworden. Vielleicht kann in neun Jahren Pößneck mit einer Vorstellung von Herbigs „Ballon“ in einem richtigen Kinosaal abermals punkten.