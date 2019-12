In Pößneck und Umgebung sind die Sternsinger wieder unterwegs, hier eine mehrerer Gruppen in der katholischen Kirche in Pößneck.

Kinder aus dem Orlatal sind Teil einer großen Bewegung

Kinder und Jugendliche aus Pößneck und Ranis sind in diesen Tagen Teil einer großen bundesweiten Bewegung: Sie sind als Sternsinger unterwegs. Nach einer Aussendungsfeier im Sonntagsgottesdienst der katholischen Kirche in Pößneck wurden gleich die ersten Familien aufgesucht.

Die jungen Christen verkörpern die Heiligen Drei Könige und bringen bis 6. Januar mit Liedern und Gedichten Gottes Segen in katholische Haushalte, aber auch in Geschäfte oder ins Pößnecker Rathaus, wo sie traditionell herzlich empfangen werden. In mehreren Gruppen seien etwa zwanzig Kinder und Jugendlichen unterwegs. Und während sie selbst vor allem mit Süßigkeiten belohnt werden, findet der eine oder andere Geldschein den Weg in die Spendenbüchsen der Mädchen und Jungen.

Die Sternsinger werden in Pößneck und Umgebung seit 25 Jahren von Gemeindepädagogin Monika Böhm betreut - hier mit einem Bogen selbstklebender Segensbitten für Türrahmen, die sich nicht mit Kreide beschreiben lassen. Foto: Marius Koity

Mit dem Geld soll Kindern und Jugendlichen vor allem im Libanon, aber auch in anderen Bürgerkriegsgebieten ein Leben in Frieden gesichert werden, wie Monika Böhm, Gemeindereferentin der Pößnecker Sankt-Josefs-Gemeinde, informiert. Seit etwa 25 Jahren organisiert sie diese Aktion für Pößneck und Umgebung, wobei ihr immer, wie sie betont, auch andere Erwachsene etwa beim Fahrdienst helfen. Denn ohne Auto gehe es gar nicht mehr. Die Haushalte, die sich die Sternsinger gewünscht hätten, seien nicht nur in Pößneck und Ranis zu finden, sondern auch in mehreren Dörfern der Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück. Unter den ehrenamtlichen Helfern der Aktion seien in diesem Jahr Marion Beutel, Dorit Dittrich und Marion Neuber.

Das ursprünglich rein katholische Kinderhilfsprojekt hat sich im Orlatal zu einer ökumenischen Gemeinschaftsaktion entwickelt. So ist es kein Wunder, dass die Sternsinger in den nächsten Tagen auch im evangelischen Gemeindezentrum in Pößneck willkommen sind.

Mal den ältesten Jugendlichen, mal den Kindern mit der schönsten Handschrift bleibt es vorbehalten, mit weißer geweihter Kreide die jährliche Segensbitte an einen Türbalken der aufgesuchten Häuser anzubringen. „20*C+M+B+20“ heißt es dann, und die Buchstaben stehen nicht etwa für Caspar, Melchior, Balthasar, wie die Drei Könige in der westkirchlichen Tradition heißen, sondern „Christus mansionem benedicat“, also „Christus, segne dieses Haus“, auch 2020. Weil sich viele Türrahmen wegen der Lackierung nicht mehr mit Kreide beschreiben lassen, gibt es die Segensbitte zunehmend auch in Form eines Klebestreifens.

In den vergangenen Jahren haben die Sternsinger aus Pößneck und Ranis stets 2000 Euro und mehr für Kinderhilfsprojekte auf allen Kontinenten gesammelt. Mindestens so viel Geld soll auch in den nächsten Tagen ersungen werden – „damit die Welt ein bisschen besser wird“, wie Monika Böhm hofft.

Nach dem Jahreswechsel werden Sternsinger auch in Neustadt und Umgebung unterwegs sein.

Seit dem 4. Dezember 2015 ist das Sternsingen als immaterielles Kulturerbe der Deutschen anerkannt.