Kinder-Campus statt Schandfleck in Neustadt

Die Industriebrache in der Gerberstraße in Neustadt soll noch in diesem Jahr weichen.

Ein seit Jahren brachliegender Schandfleck soll sich zu einem attraktiven Anlaufpunkt mausern. Ein Plan, der noch in diesem Jahr in Neustadt Gestalt annehmen soll. Für das ehemalige Zeiss-Gelände in der Gerberstraße will die Stadt eine Konzeptstudie, die mit Kinder-Campus überschrieben ist, entwickeln lassen. Entsprechende Planungsleistungen wurden am Donnerstagabend in der Sitzung des Stadtrates einstimmig an die Firma Bau-Consult aus Hermsdorf in Höhe von rund 48.300 Euro vergeben.