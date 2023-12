Kinder sind neugierig und wollen lernen

Stephanie Rössel über die Pisa-Studie und ein Projekt, dass in Schleiz etabliert werden soll und einmal mehr bewiesen hat, dass es sich lohnt den Nachwuchs zu fördern

In der Küche der Sternbach-Klinik wurde eine Sache in dieser Woche deutlich. Kinder besitzen eine natürliche Neugier. Sie wollen lernen und nehmen Wissen dankbar an, wenn man ihnen Zeit und Aufmerksamkeit widmet. Die Pisa-Studie liefert ein angeblich besorgniserregendes Ergebnis und ein Aufschrei geht durch die Bevölkerung. Und was ist das erste was passiert, es wird berechnet, dass diese Feststellung Deutschland langfristig rund 14 Billionen Euro an entgangener Wirtschaftsleistung leistet. Ich bin sprachlos. Es geht um unsere Kinder. Die Kinder, die monatelang nicht in die Schule gehen durften, die aktuell so viel Unterrichtsausfall wie nie zuvor haben. Von denen verlangt wird, sich selbst zu motivieren und sich den Stoff eigenständig anzueignen. Wollen oder können wir nicht verstehen, dass sich Dinge wandeln. Vor allem aber dürfen wir nicht vergessen, dass es auch in unseren Händen liegt, wie wir den Nachwuchs formen. Ein Smartphone in die Hand drücken ersetzt nicht, gemeinsam zu Hause kochen, in der Natur auf Entdeckungsreise gehen oder ein Buch zusammen in die Hand nehmen.