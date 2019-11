Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kinder sorgen für schmuckvollen Glanz in Pößnecks Innenstadt

Die Innenstadt Pößnecks putzt sich alle Jahre wieder für die Adventszeit heraus. Girlanden hängen, Weihnachtsmänner lächeln aus den Schaufenstern, und Tannenbäumchen schmücken die Einkaufsstraße. Damit das Grün auch bunt wird, darum kümmern sich Kindergärten und Grundschulen in der Kotschaustadt. Zwei Gruppen aus der Kindertagesstätte Pusteblume der Volkssolidarität beispielsweise schmückten zwei Bäume in der Schuhgasse – einen vor dem Optikergeschäft Beck, den anderen vor der Confiserie Brussock. Die vom Gewerbeverband organisierte Aktion, bei der jedes beteiligte Geschäft einen Nadelbaum kauft, ist Teil der am Freitag startenden Glühweinmeile.

Selbstgebasteltes hängt an den Bäumen

Vor dem Süßwarengeschäft hängen die dreizehn Jungen und Mädchen der Frosch-Gruppe der Kita Pusteblume selbstgebastelte Weihnachtswichtel und Sterne auf. „Diese sind einlaminiert und werden so geschützt vor Wind und Wetter“, betont Einrichtungsleiterin Alexandra Schulz. Zwei Tage haben die Kinder benötigt, um ihre Basteleien herzustellen. „Wir haben uns wieder für den Baum vor der Confiserie entschieden, weil wir den schon im vergangnen Jahr geschmückt hatten“, erklärt Erzieherin Beatrix Buttgereit.

Glühweinmeile beginnt

Inhaberin des Geschäfts, Ute Brussock, wünscht sich auch regelmäßig die Pusteblume, weil „meine Enkel in die Einrichtung gingen.“ Ihr Neffe habe den Baum am Vortag in seinem Wald bei Positz geschlagen, informiert sie. „Ich beteilige mich von Beginn an an der Aktion.“ Sie freut sich über das Erlebnis, die die Kinder beim Gestalten des Schmucks haben. „Das ist ein wirklich schöner Anblick für alle Gäste“, zeigt sie sich begeistert. Und verweist gleichzeitig auf die am Freitag beginnende Glühweinmeile. „Ich schenke roten und weißen Glühwein aus. Der kommt aus der Felsenkellerie Besingheim“, wirbt sie für ihren Stand. Außerdem fahre sie wieder ihren Historischen Handwagen auf.