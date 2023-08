Kinder- und Jugendmeile auf dem Pößnecker Stadtfest

Pößneck. Empfehlungen aus dem Kulturamt der Stadt Pößneck für den Sonnabend und Sonntag.

Die Veranstalter des diesjährigen Pößnecker Stadtfestes hoffen, dass sich am Wochenende möglichst viele Familien mit Kindern im Stadtzentrum einfinden. Die Jüngsten könnten nämlich am Sonnabend und Sonntag jede Menge erleben, wie es aus dem städtischen Kulturamt extra betont wird.

Die traditionelle Kinder- und Jugendmeile auf dem Altstadtplatz erwartet Gäste am Samstag zwischen 13 bis 18 Uhr und am Sonntag zwischen 11 bis 18 Uhr. Eine Hüpfburg, zahlreiche Kreativangebote und ein buntes Bühnenprogramm der Pößnecker Kindergärten und Grundschulen stehen da im Mittelpunkt.

Blaulichtmeile mit Feuerwehr, Rettungssanitätern und Polizei

Aus dem Samstagsprogramm wird die Mitmachshow des Alleinunterhalters „Musikus Jens“ mit Spiel, Spaß und Überraschungen hervorgehoben. Und am Sonntag sollte man sich den farbenfrohen „Zauberzirkus mit Volker“ sowie sein lustiges Ballonmodellieren nicht entgehen lassen. Kinder und Jugendliche seien mit Eltern oder Großeltern an beiden Tagen auch auf der „Blaulichtmeile“ von Freiwilliger Feuerwehr, Deutschem Roten Kreuz und Thüringer Polizei in der Schuhgasse gern gesehen.

Zwei weitere Empfehlungen für die jüngsten Stadtfestgäste liegen etwas abseits des Hauptgeschehens. So locken Alpakas am Sonntag auf die Wiese neben dem Elektrofachmarkt in der Ernst-Thälmann-Straße. Und ganz in der Nähe mit Start am Kotschau-Tempel wird ebenfalls am Sonntag das diesjährige Benefiz-Entenrennen des Pößneck attraktiver e. V. zu beobachten sein.