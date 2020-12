Ina Wagner von der Tafel in der Saalfelder Straße in Pößneck stellt die Geschenke, die die Fans des FC Carl Zeiss Jena gespendet haben, oben ins Regal, damit sie gut sichtbar sind.

Viele bunte Weihnachtspäckchen haben in dieser Woche den Weg in die Tafel in der Saalfelder Straße in Pößneck gefunden. „Fans des FC Carl Zeiss Jena haben uns die gespendet, damit wir sie an bedürftige Kinder abgeben können“, erzählt Tafel-Mitarbeiterin Ina Wagner.