Kinderbibeltag und Erntedankfest in Neustadt

Neustadt. Die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde lädt am ersten Oktoberwochenende ein.

Den Kinderbibeltag feiert die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Neustadt am Samstag, 2. Oktober, von 10 bis 16 im Gemeindehaus Neustadt. „Hierzu sind alle Kinder aus der Region herzlich eingeladen. Da am 3. Oktober Erntedankfest ist, wird dieses Mal zu diesem Thema miteinander gesungen, geredet und gespielt“, schreibt die Kirchgemeinde in einer Mitteilung. Um eine Anmeldung werde gebeten.

Darüber hinaus möchte man die Stadtkirche St. Johannis für das Erntedankfest am 3. Oktober schmücken. „Hierfür suchen wir noch fleißige Helfer, die am 2. Oktober in der Zeit von 10 bis 11 Uhr gern mit anpacken möchten“, heißt es. In diesem Zeitraum könnten außerdem auch die Erntegaben in der Stadtkirche abgegeben werden.

Ein Familiengottesdienst wird dann am 3. Oktober um 10 Uhr zu Erntedank gefeiert, zu dem die Kirchgemeinde in die Stadtkirche einlädt. „Dies soll auch gleichzeitig der Abschluss des Kinderbibeltages sein“, so die Mitteilung weiter. An diesem Tag wird zudem Verwaltungsmitarbeiterin Ellen Tietz in den Ruhestand verabschiedet.

Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst vom Gospelchor „Something Red“ und den Nachwuchsmusikerinnen Liv Anni und Kai Sylvi Züchner.

Die Kirchgemeinde ist telefonisch zu erreichen unter 036481/2 29 47

