Eine Hüpfburg soll es unter anderem beim Kinderfest der Grünen zum Weltkindertag in Pößneck geben, Symbolfoto.

Kinderfest der Grünen zum Weltkindertag in Pößneck

Pößneck. Auch Gedankenaustausch am 20. September

Die Thüringer Grünen veranstalten zum Weltkindertag am 20. September ein Kinderfest auf dem Pößnecker Altstadtplatz. Eltern und Großeltern seien mit ihren Kindern und Enkelkindern am Mittwoch nächster Woche in der Zeit zwischen 12 bis 15 Uhr willkommen.

„Es wird ein buntes Programm für Familien und Kinder geben“, so die Einladung zu dieser Veranstaltung. „Hüpfburg, Nistkästen-Bauen, Kinderschminken, Spielen, Bastelaktionen sowie Waffeln, Kaffee und Kuchen“, werden als Programmpunkte genannt. Der Eintritt ist frei.

Der Weltkindertag sei ein guter Anlass, „um die Rechte und Bedürfnisse von Kindern mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken“, teilen die Thüringer Grünen vorab mit. Gedanken zu diesen und sicher auch zu anderen Themen kann man am Mittwoch nächster Woche mit den Landessprechern Ann-Sophie Bohm und Max Reschke sowie mit Vertretern von Bündnis 90/Die Grünen im Saale-Orla-Kreis austauschen.