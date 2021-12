Kindergärten im Orlatal - Ein Ritt auf der Rasierklinge

Pößneck. Tagtäglich kämpfen Kindergärten im Orlatal an Fronten wie Bürokratie, Bestimmungen, Quarantäne und Testbeschaffung

“Die Kinder sollen eigentlich so wenig wie möglich mitbekommen, wie beschissen die Situation momentan ist“, findet Ines Voigt, Kita-Leiterin der Burgspatzen, deutliche Worte. In den Kindergärten im Orlatal stehen Kinder, Erzieher und Eltern ständig im Widerstreit zwischen Quarantäne, positiven Tests, teils geschlossenen Einrichtungen, eingeschränkten Öffnungszeiten und Verschwiegenheit.

Eine nicht unerhebliche Dunkelziffer an nicht-gemeldeten Positiv-Testungen gebe es. „Die Eltern melden die Kinder einfach krank, ohne Angabe von Gründen, dabei haben viele Eltern diese Vereinbarungen unterschrieben, eine Corona-Infektion dem Träger mitzuteilen“, sagt Sandra Zschiedrich, Geschäftsführerin der sozialen Dienste der Volkssolidarität Pößneck. Es gebe keine generelle Meldepflicht gegenüber der Kita. Freilich wünsche man sich das, einfach zum Wohle der Kinder und deren Familien, aber auch zum Schutz der Mitarbeiter in den Einrichtungen.

Viele Kitas, vielleicht sogar alle, sind betroffenen. So musste die Kita Farbenklex in Triptis jüngst komplett dicht machen, weil zu wenig Personal für zwei Gruppen da ist, wie Bereichsleiter Frederik Thieme vom Diakonieverein sagt. Ähnliches ist zum Beispiel auch in der kommunalen Einrichtung in Bodelwitz der Fall, wie Bürgermeisterin Katja Staps mitteilt. Es sind Entscheidungen, die immens schwer fallen. „Aber ich kann einer Erzieherin nicht die Betreuung von einigen Kindern überlassen. Was ist wenn eins aufs Klo muss, sind die anderen allein“, sagt sie.

Das berichten auch die anderen Träger: „Neben dem generellen Fachkräftemangel schlägt natürlich die vierte Welle gnadenlos zu. Eine zweite Person, eine Freiwillige mit Erfahrungen im Kinderbereich – vielleicht eine Oma mit Enkeln – , könnte einer Erzieherin aushelfen“, schlägt Zschiedrich vor. Voigt und Thieme nicken. Einerseits will Thüringens Bildungsminister Helmut Holter Schulen und Kindergärten unter allen Umständen offen behalten, doch in der Praxis ist das offenbar ein immens schwieriges Unterfangen. Sie stellt klar: „Wir sind keine Dienstleister für die Eltern, wir haben ‘lediglich’ einen Bildungsauftrag.“

Kitaleitung und Eltern sollten in guter Partnerschaft miteinander sprechen

Anja Kuschick-Büttner, die Kreiskitaelternsprecherin, mahnt zu Besonnenheit in Bezug auf die geänderten Öffnungszeiten: „Mein Wunsch wäre, dass Kitaleitung und Eltern in guter Partnerschaft miteinander sprechen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Eltern sehr viel Verständnis haben, wenn sie um die Situation im Kiga wissen. Wir schaffen diese Zeit nur gemeinsam. Mir wäre auch wichtig, das Träger genau schauen, wie sie so viel Betreuungszeit wie möglich sicherstellen können. Nicht alle Kinder sind dauerhaft da. Mir ist bewusst, dass dies sehr viel Arbeit macht. Aber es lohnt sich um den Eltern zu zeigen, dass nicht leichtfertig Betreuungszeit gekürzt wird.“ Auch das belastet den Kita-Alltag: „Vor einigen Monaten hieß es: ‘Wie könnt’ ihr die Testungen nur unseren Kindern antun’. Nun heißt es: ‘Warum testet ihr unsere Kinder nicht?’ Klar, bedarf es Tests, aber auch Kostenübernahme und Testverantwortliche“, sagt die Geschäftsführerin der VS.

Eltern müssten, wenn gewünscht, die Schnelltests besorgen. Bevorzugt die teureren kindgerechten Lolly-Test. „Es testen sich täglich die ungeimpften Mitarbeiter vor Dienstbeginn. Die Geimpfte zwei mal wöchentlich“, sagt sie. Kosten für zwei Testungen pro Kopf und Woche werden neuerdings vom Land übernommen. Aber: „Die Träger müssen die Tests selbst beschaffen. Das ist mittlerweile Bückware“, hat Thieme nur noch Galgenhumor für die Situation übrig. Denn es entwickle sich zu einer unkontrollierbaren Größe im Finanzhaushalt der Kita-Träger. Und: Die Unsicherheiten wachsen täglich.