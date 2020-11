Kindergartenkinder pflanzen in Neunhofen Bäume

Die Kinder der Regenbogen- und Sternengruppe des DRK-Kindergartens „Gänseblümchen“ aus Neustadt haben in einem Waldstück nahe Neunhofen kürzlich 25 Bäume eingepflanzt, unter anderem Rotbuche, Stieleiche, Douglasie, Bergahorn und Vogelkirsche. Geplant war diese Aktion mit der Klasse 2b der Grundschule Neunhofen, wie Waldpädagogin Madlen Hädrich berichtet. Vor den Herbstferien fand in der Schule ein Projekt zum Thema „Nachhaltigkeit“ statt, bei dem sich die Pflanzaktion gut anschließen hätte können. Leider durfte die Klasse aufgrund der Corona-Neubestimmungen für November das Projekt nicht durchführen.

Holzschilder mit Gruppennamen angebracht

Da die Pflanzen bestellt waren und in die Erde mussten, erklärte sich der Kindergarten bereit das Pflanzen zu übernehmen. Die Aktion wurde zudem durch den Verein „Naturfreunde Thüringen“ unterstützt. Nach getaner Arbeit brachten die Kinder noch zwei Holzschilder mit ihren Gruppennamen bei den frisch gepflanzten Bäumen an, um sich auch später an den schönen Tag zu erinnern.

Damit die Schulklasse trotzdem einen Bezug zu den Bäumen aufbaut, wurde mit der Klassenlehrerin abgesprochen, dass die Schüler, sobald es ihnen möglich ist, zu dem Waldstück läuft und ebenfalls Holzschilder mit ihren Namen bei jeden Baum anbringt.