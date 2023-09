Kinderkleiderbasar am Mittwoch in Ranis

Ranis. Hier können Eltern Schnäppchen machen für den kommenden Herbst und Winter.

Kita-Erzieherinnen Melanie Zein und Anne Ellmer-Exel hatten alle Hände voll zu tun am Dienstag und haben die zum Verkauf stehenden Kleidungsstücke für die Herbst- und Wintersaison, Spielzeug und anderes Nützliches für Eltern sortiert. Denn am Mittwoch gibt es in der Kindertagesstätte „Burgspatzen“ in Ranis einen Kinderkleiderbasar. Dazu wird eingeladen von 15 bis 18 Uhr.