Kinosommer im Neustädter Schlossschulhof

Der Kinosommer der Awo findet in Neustädter Schlosschule statt.

Neustadt. Diese Filme gibt es am 25. und 26. August zu sehen.

Die Arbeiterwohlfahrt des Saale-Orla-Kreises lädt zu einem „Kinosommer“ in den Innenhof ihrer Neustädter Schlossschule ein. An zwei Tagen in diesem Monat werden insgesamt vier Kinderfilme beziehungsweise Streifen für die ganze Familie wie folgt vorgeführt:

25. August

16 Uhr – „Nils Holgersson“ (2017, Deutschland/Frankreich, Zeichentrickfilm);

19 Uhr – „Plötzlich Familie“ (2019, USA, Komödie);

26. August

16 Uhr – „Findet Dorie“ (2016, USA, Computeranimationsfilm);

19 Uhr – „Chaos auf der Feuerwache“ (2020, USA, Komödie).

Der Eintritt ist jeweils frei. Kinder und Erwachsene sollten allerdings ein Sitzkissen oder einen Klappstuhl mitbringen, so die Awo in ihrer Einladung. Um die Gäste kümmert sich das Café Refektorium. Bei schlechtem Wetter werden die Filme im Augustinersaal gezeigt.