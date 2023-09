Kirchen im Saale-Orla-Kreis: Kein Orgelwerk wird zweimal gespielt

Pößneck. Orgelfahrt „Zwischen Saale und Orla“ 2023 beginnt am Freitag in Rosendorf.

Vom 15. bis 19. September wird zu den Konzerten Orgelfahrt „Zwischen Saale und Orla“ 2023 eingeladen. Wie seit Jahren erklingt die bemerkenswerte Orgellandschaft der Region unter den Händen und Füßen von Frauenkirchenkantor Matthias Grünert aus Dresden.

Der Eintritt ist überall frei, Spenden sind willkommen.

Zwölf Konzerte mit mehr als 100 Orgelwerken

Das Förderinstrument der diesjährigen Tournee ist die frisch restaurierte romantische Kopp-Orgel von 1884 in der Rosendorfer Kirche. „Mich freut es sehr, an diesem Instrument die Orgelfahrt eröffnen zu dürfen“, so Grünert. In den insgesamt zwölf Konzerten seiner Tour werde er mehr als 100 Orgelwerke spielen, ohne das nur ein Stück zweimal zur Aufführung komme.



Dem dreiköpfigen ehrenamtlichen Konzertprojekt-Organisatorenteam der Kirchgemeinde Hoheneiche gehört Matthias Creutzberg aus Pößneck an. Betont wird die besondere Projekt-Unterstützung von Landrat Thomas Fügmann (CDU) und des Sparkassenvorstandsvorsitzenden Dirk Heinrich.

Das Programm im Detail:

Freitag, 15. September

17.30 Uhr – Kirche Rosendorf.

19 Uhr – Kirche Oppurg

20.30 Uhr – Jüdeweiner Kirche Pößneck

Samstag, 16. September

14.30 Uhr – Kirche Lausnitz bei Neustadt

16 Uhr – Bergkirche Schleiz

18 Uhr – Schlosskirche Burgk

20 Uhr – Kirche Dreitzsch

Sonntag, 17. September

10.30 Uhr – Kirche Blankenberg

14 Uhr – Kirche Sparnberg

15.30 Uhr – Kirche Schilbach

17 Uhr – Kirche Gefell

18.30 Uhr – Kirche Stelzen