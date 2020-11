Kita-Gebühren im Zwergenland in Nimritz vereinheitlicht

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde der neugewählte Bürgermeister Lars Meinhold auf die Thüringer Verfassung vereidigt. Traditionell las dazu das älteste Mitglied des Gremiums, in dem Fall Edgar Schnabelrauch, die entsprechenden Sätze vor, die Meinhold wiederholte. In der Sitzung wurde auch über eine Änderung der Gebührensatzung der kommunalen Kindertagesstätte „Zwergenland“ abgestimmt.