Klänge und Trotzköpfe im Triptiser Thekiz

Das Thüringer-Eltern-Kind-Zentrum (Thekiz) im Gebäude des Triptiser Kindergartens „Farbenklex“ wartet im März mit Kursangeboten für Eltern und weitere Interessierte auf. So bietet Katrin Oste am Donnerstag, 12. März, Klangmeditationen für Eltern an. Sie können mit und ohne Kind daran teilnehmen. Die jeweils einstündigen Kurse sollen als kurze Auszeit bei Klängen besonderer Instrumente dienen. Die Klangmeditation sei eine passive Entspannungsmethode, heißt es in der Ankündigung. Die Teilnehmer entspannen liegend oder sitzend bei live gespielten Klängen von Monochorden, Klangschalen und anderen Klanginstrumenten. Die Methode soll helfen, den Alltag mit seiner Hektik hinter sich lassen. Der Kurs für Eltern mit Kindern beginnt um 16.30 Uhr, der für Eltern ohne Kinder und weitere Interessierte startet an dem Tag um 18.30 Uhr.

Am Montag, 23. März, soll ein anderthalbstündiger Kurs namens „Trotzkopf & Co: Grenzen setzen – Halt geben!“ Eltern mit Kindern im Alter von circa 0 bis 3 Jahren ansprechen. Inhaltlich geht es der Leiterin Grit Mattäs um die Entwicklungsschritte in den ersten drei Lebensjahren der Kinder, um deren Persönlichkeitsentwicklung und Bedürfnisse. „Wie kann man die Kinder richtig fördern und fordern? Wie kann man ihnen Halt und Orientierung geben?“, fragt sie vorab. Klare Eltern mit starken Kindern, das sei das Ziel. Los geht es hier um 15.30 Uhr.