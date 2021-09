Klavierkonzert im Krölpaer Barockschloss

Krölpa. Pianistin Rena Jyoge spielt am 10. September Stücke des französischen Komponisten Maurice Ravel.

Im Krölpaer Barocksaal findet am Freitag, 10. September, ein Klavierkonzert statt. Beginn ist 20 Uhr. Zu Gast ist die Pianistin Rena Jyoge. Sie bringt Stücke des französischen Komponisten Maurice Ravel (1875-1937) zu Gehör, darunter „Bolero“ und „La Valse“, die weltweit bekannt sind.

Die Pianistin Rena Jyoge arbeitet im Bereich Liedbegleitung, Kammermusik und Korrepetition, heißt es in einer Einladung zu dieser Veranstaltung. Sie habe zahlreiche internationale Preise gewonnen. „Auf der Konzertbühne kann sie ihr Publikum mit ihrem Klavierspiel sowie mit ihrem Gesang verzaubern“, so die Gemeinde Krölpa in einer Veröffentlichung. 2019 gehörte sie zum Ensemble des Theaters Chemnitz im Stück „Weiße Rose“. Als Klavierlehrerin unterrichtet sie an Musikschulen in Erfurt und Jena.

Karten gibt es unter anderem in der Gemeindeverwaltung Krölpa und in der Buchhandlung Am Markt in Pößneck.