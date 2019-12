Wernburg. Wolfgang Kleindienst möchte angedachte Bürgerinitiative in Wernburg unterstützen

Kleindienst bietet Hilfe an

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleindienst bietet Hilfe an

Im Streit um den Anschluss von 30 Wernburger Grundstücken mittels privater Hebeanlagen an die zentrale Kläranlage in Pößneck (OTZ vom 6. Dezember) bietet Kreistagsmitglied Wolfgang Kleindienst (Birso/UBV) Hilfe an. „Ich komme gern nach Wernburg und berate die Betroffenen“, sagt er.

Wenn die Anwohner eine Bürgerinitiative gründen und gegen die Pläne des Zweckverbandes Wasser und Abwasser (ZWA) vorgehen wollen, sei er als Mitglied des Verbands Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) ein Ansprechpartner. „Der VDGN hat Anwälte, die die Klagen führen können“, so Kleindienst gegenüber dieser Zeitung. Falls der ZWA zu einem Kompromiss bereit sei und die Kosten für die privaten Hebeanlagen in Wernburg übernehme, müsste er dies auch für andere Grundstückseigentümer erledigen, gibt er zu bedenken. Er nennt den geplanten Anschluss Kleindembachs als ein ähnlich gelagertes Beispiel. „Das ist übrigens so noch nicht wirklich kommuniziert worden, dass dort auch private Hebeanlagen errichtet werden sollen.“