Pößneck. Der Vorsitzende der Birso/UBV-Fraktion im Pößnecker Stadtrat, Wolfgang Kleindienst, verurteilt die Kritik der Grünen an sogenannten „Spaziergängen“.

Kleindienst: Grüne hetzen gegen Bürger

Der Vorsitzende der Birso/UBV-Fraktion im Pößnecker Stadtrat, Wolfgang Kleindienst, wirft den Grünen im Kreis vor, „die Gesellschaft zu spalten und ideologische Hetze“ zu betreiben. Er reagiert damit auf ein Schreiben der beiden Grünen-Kreissprecher Anne Rech und Steve Richter, die einen sogenannten „Spaziergang“ gegen die geltenden Verordnungen aufgrund der Corona-Pandemie am vergangenen Montag in Pößneck kritisiert hatten.

Rech und Richter hatten sich besorgt geäußert, dass sich Verschwörungstheorien rund um das Coronavirus im Saale-Orla-Kreis ausbreiten würden. „Wer menschenrechtsverletzende Grundrechte in Frage stellt beziehungsweise in Kauf nimmt und den demonstrierenden Bürgern unterstellt, Verschwörungstheoretikern und Parteien auf den Leim gegangen zu sein“, schade dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, so Kleindienst.

Protest sei mutig und berechtigt

Als Stadtrat und Kreistagsmitglied befürworte er die „Spaziergänge“ von Bürgern, „die den Mut haben ihren berechtigten Protest, nicht nur gegen die Maßnahmen der Corona-Epidemie, zum Ausdruck zu bringen. Stellvertretend für unzählige Bürger, schweigenden und verunsicherten Menschen oder für Arbeiter, Angestellte und Selbstständige, die aufgrund ihrer Arbeitsverhältnisse oder ihrer von Aufträgen anhängigen Selbstständigkeit und dem damit zu befürchtenden Existenzverlust, nicht mit demonstrieren können, machen die Spaziergänger in Pößneck und woanders deutlich, dass es nicht nur um Corona geht, sondern um dringende Reformen“, so Wolfgang Kleindienst.

Gleichzeitig kritisiert er, dass durch die Einschränkungen „massive Grundrechtseingriffe von nicht gekanntem Ausmaß verordnet werden“, die weder von der Öffentlichkeit noch von Gerichten bislang kritisiert worden seien. Die Grünen als Teil der Regierungskoalition seien dafür mitverantwortlich.

„Spaziergänger, die keiner Ideologie hinterher laufen, erheben das Wort, weil es an der Zeit ist, die Demokratie zu verteidigen. Dazu brauchen wir nicht die Grünen“, so Kleindienst abschließend.