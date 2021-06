Kleine Stücke Heimat

Marius Koity über vertraute Dinge und schöne Erinnerungen.

Heimat definiert jeder Mensch anders. Es ist nicht automatisch nur der Geburtsort oder die Landschaft, in welcher man eine Aufgabe für den Rest seines Lebens gefunden hat. Heimat wird oft bewusst oder unbewusst mit einem Gefühl verbunden, das sich aus vertrauten Dingen und schönen Erinnerungen zusammensetzt. Das haben mir die teils überraschenden Reaktionen auf einige unserer jüngsten Berichte gezeigt.

Nehmen wir die Krölpaer Hallenbad-Wiedereröffnungspläne. Seit Jahren tritt die Gemeinde da auf der Stelle. Doch jetzt scheint es einen Ruck zu geben. Ob der Neustart jemals gelingen wird, ist völlig offen. Dass man sich aber endlich verbindlich mit der Frage beschäftigt, scheint viele jener Menschen emotional zu bewegen, die in dem Becken schwimmen gelernt oder das Sportzentrum mit eigener Hände Arbeit aufgebaut oder von den Hallenbad-Legenden nur gehört haben. Den kurzen Bericht über die neue Entwicklung haben jedenfalls allein online fast doppelt so viele Menschen gelesen, als die Einheitsgemeinde Krölpa Einwohner hat.

Auf die noch kürzere Nachricht über die geplante Rettung der Straßenlaterne auf der Kreuzung an der Jüdeweiner Kirche in Pößneck haben zwar nicht ganz so viele Leser reagiert. Der Anruf eines Herrn in den Siebzigern ging mir allerdings zu Herzen. Die Lampe sei zwischen 1958 und 1961 aufgestellt worden, erzählte der Abonnent der gedruckten Zeitung. Das wisse er deshalb so genau, weil er seinerzeit als Lehrling von Elektro Mey bei der Installation mit Hand angelegt habe. Weil kein Kran zur Verfügung stand, sei der Mast vom Fuhrgeschäft Rust mit einer Zugmaschine aufgerichtet worden. Nebenan im Meininger Hof seien bis vor einigen Jahren noch Fotos von anno dazumal zu sehen gewesen.

Es freut mich jedes Mal, wenn wir in den Köpfen unserer Leser solche unbeschwerte Bilder erzeugen können. Sie können einem ebenso wenig gestohlen werden wie der sehr persönliche Schutzraum, den wir Heimat nennen.