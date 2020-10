Kleiner Einblick in anstehende Ausstellung

Ein Bild von einem Radio aus dem Jahr 1956 erscheint auf dem Laptopdisplay von Jiaying Wu. Die Künstlerin erzählt im Gasthaus „Zur Schmiede“ in Ranis die Geschichte dazu und zitiert den Besitzer des Radios: „Wenn es immer benutzt wird, rostet es nicht.“ Es ist nur einer von vielen Gegenständen und eine von vielen Geschichten, die Jiaying Wu derzeit sammelt. Das Zwischenergebnis ihres Projektes „Sehe meine Stimme“ stellte sie jüngst vor.

Mit 47 Menschen aus Ranis hat die 34-Jährige bisher gesprochen. „Einen Schüler habe ich auch schon erwischt“, sagt sie lächelnd. Alle Menschen sollen zu Wort kommen. Alle werden zwar auf Fotografien festgehalten, aber von Jiaying Wu nachgezeichnet, um die Privatsphäre zu schützen. Durch Geschichten und Erinnerungen der Menschen wird die angekündigte Ausstellung dennoch lebendig. Am 23. Oktober soll sie eröffnet werden.



Ausstellung wird am 21. und 22.

Oktober aufgebaut

„Es ist eine Ausstellung von euch, für euch“, sagt Jiaying Wu. Der Großteil der etwa zwei Dutzend Gäste hat bereits an dem Projekt teilgenommen. Andere hingegen kamen in das Gasthaus, um das Projekt erst noch näher kennenzulernen. „Erstmal gucken“, sagen zwei Zuhörer. Eine weitere Frau kommentiert: „Ich überlege noch.“ Rundherum scheinen aber alle mit den ersten Ergebnissen zufrieden zu sein, denn sie ermutigen die Unentschlossenen, sich ihnen doch noch anzuschließen. „Ihr seid nicht nur Teilnehmer, sondern auch Multiplikatoren“, meint Jiaying Wu dazu. Eine Woche lang soll die Ausstellung auf der Burg Ranis zu sehen sein. Am 21. und 22. Oktober soll sie aufgebaut werden, weswegen die Erinnerungsstücke, die die Teilnehmer in das Projekt einbringen, bestenfalls bereits am 21. Oktober abgegeben werden sollen. Bis dahin regt Jiaying Wu an, ihr weiterhin Rückmeldungen und gerne auch Anregungen zu geben. So werden alle Raniser Teilnehmer in ihren Augen auch ein Stückweit zu Kunstschaffenden.

Vernissage „Sehe meine Stimme“: 23. Oktober, 17 Uhr, Burg Ranis