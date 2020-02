Kleines Paradies in Ranis sucht Unterstützer

„Sie betreten ein Paradies für Insekten“, steht auf einem Schild am Eingang zum Naturlehrgarten in Ranis. Wer die Anlage schon einmal im Frühling in voller Pracht gesehen hat, weiß, dass das keine Übertreibung ist. Seit mehr als 30 Jahren dient der Naturlehrgarten als Lernort für Naturliebhaber. Doch die ehrenamtliche Betreuerin Bettina Ermer wendet sich nun mit einer Art Hilferuf an die Redaktion. Der Garten brauche unbedingt neue ehrenamtliche Unterstützer.

Bettina Ermer ist die ehrenamtliche Betreuerin des Gartens und sucht dringend Unterstützer, um den Fortbestand der Anlage gewährleisten zu können. Foto: Martin Schöne

Denn seit jeher wurde der Naturlehrgarten unter Trägerschaft des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland im Wesentlichen über freiwillige Helfer, Bundesfreiwilligendienstleistende oder Ein-Euro-Jobber in Schuss gehalten. Es werde aber immer schwieriger, erläutert Bettina Ermer. So sei es mittlerweile nicht einfach „Bufdis“ zu finden und diese entsprechend zu betreuen. In der zurückliegenden Zeit seien zudem manche von ihnen abgesprungen, um sich doch gleich ins Studium zu stürzen oder sich anderweitig zu engagieren. „Das ist ja auch völlig okay“, hält sie fest.

Dennoch stehe sie vor dem Problem, dass es kaum noch jemanden gebe, der regelmäßig mit anpackt. „Ich habe einen Beruf und eine Familie und kann das im Ehrenamt allein nicht leisten“, sagt die Diplom-Ingenieurin für Gartenbau aus Pößneck. Und viel zu tun gibt es. Nicht nur weil der Garten aktuell recht gerupft daherkommt.

1000 Ideen für die Zukunft der Anlage

Mithilfe der Mitarbeiter des städtischen Bauhofes konnte ein großangelegter Gehölzrückschnitt durchgeführt werden. Ähnliches war im Jahr 2011 bereits einmal erfolgt. Ziel ist es, mehr Licht auf das Gelände fallen zu lassen und so den sprießenden Pflanzen im Frühjahr zu einer neuen Blüte zu verhelfen. Gleichzeitig gebe so ein Rückschnitt auch Raum frei für neue Gestaltungsmöglichkeiten.

Es geht Bettina Ermer aber nicht nur darum, dass der Naturlehrgarten erhalten bleibt. „Ich habe 1000 Ideen, was man dort noch alles machen könnte.“ Damit meint sie die Gestaltung des 2000 Quadratmeter großen Geländes, die Aufstellung neuer Informations- und Erklärungstafeln und womöglich die Einrichtung einer festen Öffnungszeit einmal die Woche mit einem Ansprechpartner vor Ort. Gern würde sie mit neuer Unterstützung zum Beispiel ein Sandarium anlegen. Das ist eine Art offene Lebensstelle für Insekten. Die Sandfläche bietet Brutplätze etwa für bodenbrütende Solitärbienen.

Gartenführung für Interessierte am 15. März

Der Naturlehrgarten im Februar 2020. Foto: Martin Schöne

„Im Naturlehrgarten dreht sich alles um den Naturschutz vor der eigenen Haustür“, vermittelt Bettina Ermer. Dort ließe sich zeigen, was jeder in seinem Garten machen könne, um die heimische Flora und Fauna zu fördern. Vom Anlegen eines Teiches oder einer Trockenmauer bis hin zum Wissen über heimische Pflanzen. Um das Areal und alles, was dazu gehört, potenziellen ehrenamtlichen Helfern vorzustellen, bietet Bettina Ermer am 15. März einen Informationstag an. Im Anschluss an eine Gartenführung möchte sie dann gern mit potenziellen Helfern ins Gespräch kommen und diese einladen, sich im Naturlehrgarten einzubringen. Das könne alles sein, vom Backen von Kuchen für die Gäste zum Tag der offenen Gärten bis hin zu handwerklicher Unterstützung bei verschiedenen Projekten.

Info-Tag mit Führung im Naturlehrgarten Ranis am Sonntag, 15. März 2020, von 10 bis 12 Uhr