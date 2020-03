Inge und Gerhard Neumann zieht jeder Sonnenstrahl in ihr Gärtchen in der Anlage Kirschplantage. Licht, Luft und Sonne halten die beiden offensichtlich fit und die Blumenrabatte sieht auch schon gut aus.

Pößneck. Der Regionalverband der Gartenfreunde Orlatal empfiehlt, in der aktuellen Situation Kleingartenanlagen als Ausflugsziel zu nutzen.

Kleingartenanlagen als Ausflugsziel in Corona-Zeiten

Für Menschen, welchen in Corona-Zeiten die Decke auf den Kopf fallen sollte, hat der Regionalverband der Gartenfreunde Orlatal eine Idee: Er empfiehlt Spaziergänge durch Kleingartenanlagen, sofern damit nicht gegen behördliche Verfügungen verstoßen wird. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Mit dieser Empfehlung reagieren die Kleingärtner auf menschliche Bedürfnisse. Nach den ersten Frühblühern und mit den aufspringenden Knospen wollen Jung und Alt wie die Natur nach der Winterruhe wieder in Schwung kommen. Glückliche Pächter eines Gartens am Rande der Stadt sitzen ohnehin schon nicht mehr auf der Couch, vielmehr gehen sie die neue Kleingartensaison an. Damit sind die Gartenanlagen wieder offen.

Wenn die Kleingärtner der Vereine im Regionalverband zu erholsamen Spaziergängen einladen, sei aufgrund der Menge von 40 Anlagen keine Gefahr von Massenwanderungen gegeben. „Tief durchatmen, die Natur genießen und gern mal – in gebotenem Abstand – mit den Kleingärtnern ins Plaudern kommen“, empfiehlt der Verbandsvorstand. Wie von diesem zu erfahren war, gibt es in verschiedenen Anlagen freie Parzellen, die auf neue Hobbygärtner warten. Die Nachfrage nach solchen Oasen fernab von Verkehrslärm und -abgasen steige. Gartenverbände in Ballungszentren führen wie zu DDR-Zeiten wieder Wartelisten.

Die heutigen Kleingärten sind auf der Grundlage des Bundeskleingartengesetzes zu bewirtschaften, betont der Regionalverband. Obst und Gemüse müssen angebaut werden, die Laube darf nicht Wohnzwecken dienen. Aber es gehe nicht mehr nur um die biologisch erzeugte Eigenversorgung. „Kleingärten befinden sich im Wandel“, so der Regionalverband. „Sie bieten einerseits sinnvolle Freizeitbeschäftigung in der Natur an und sind andererseits Bestandteil der klimaverbessernden grünen Infrastruktur.“

Nähere Informationen gibt es jederzeit unter www.gartenfreunde-orlatal.de

