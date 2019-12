Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleintiermarkt-Saison startet in Triptis

Kurz nach den Weihnachtsfeiertagen ist es in Triptis Zeit für eine ganz andere Traditionsveranstaltung. Am 28. Dezember beginnt für den Kleintiermarkt des Rassegeflügel-Zuchtvereins 1892 Triptis und Umgebung (RGZV) die Saison. Diese umfasst elf Veranstaltungen. Den Abschluss finden die Kleintierbörsen diesmal am 2. Mai 2020.

Auftakt zu den Märkten ist stets um 7.30 Uhr auf dem Gelände des Vereins Am Wassergarten 2. Im vergangenen Jahr schätzten die Verantwortlichen die Besucherzahl zum ersten Kleintiermarkt auf etwa 1000 Menschen, die sich für Enten, Hühner, Tauben, Kaninchen und Meerschweinchen interessierten. Die Besucher kommen dabei oft auch von weiter her, um bei den in der Züchterszene schon viele Jahre etablierten Veranstaltungen dabei sein zu können. Im Jahr 2019 startet die nunmehr 46. Saison der Kleintiermärkte des RGZV. Die elf Kleintiermärkte der Saison 2018/19 waren mit im Schnitt 700 bis 800 Besuchern sehr gut besucht, erläuterte der erste Vorsitzende des Vereins und Marktleiter, Heinz Hopfer. Großer Aufwand fließe in die Vorbereitung und Ausrichtung, hieß es damals. Vorgaben des Veterinäramtes würden sehr streng beachtet.