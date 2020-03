Klettern zwischen Pößnecker Stadtfest und Südtirol

„In der Halle bin ich weniger, ich geh‘ raus“, beschreibt Jens Hennig, Vorstandsvorsitzender der Sektion Pößneck des Deutschen Alpenvereins, sein Kletterverhalten. Felsen, Schnee, Eis – dort fühlt er sich wohl. Knapp 1000 Höhenmeter will er im Juli bezwingen. „Das ist schon eine Hausnummer“, sagt er. Aber die Vorfreude ist ihm anzusehen.

Nicht nur als Vereinsvorstand habe man Vorteile im Hobby – auch alle Mitglieder profitierten von der Vereinszugehörigkeit. Vor allem, wenn es um das Thema Sicherheit geht. „Zum Beispiel gibt es eine Grundversicherung“, so Hennig. Sie deckt Bergungs- und bestimmte Transportkosten ab. „Zum Beispiel wenn ein Helikopter zum Einsatz kommen muss. Sowas kann teuer werden“, sagt er.

Mitgliedsbeiträge steigen ab dem kommenden Jahr

Bleibt zu wünschen, dass er dennoch nie zum Einsatz kommt. Eintreffen wird jedoch eine Änderung bezüglich der Mitgliedsbeiträge: Ab 2021 werden drei Euro mehr für Digitalisierungsaufwand fällig, zwei Euro mehr für die Hüttenumlage und zusätzlich ein Euro gilt als Klimabeitrag, der über den Hauptverband in ein Klimaschutzprogramm einfließen soll.

Die Hüttenumlage gilt grob beschrieben für die, die selbst keine Hütte haben, aber eine mit nutzen möchten. Andererseits bekommen Vereinsmitglieder 50 Prozent Preisnachlass bei der Übernachtung in den Hütten. So würden sich die 54 Euro Mitgliedsbeitrag schnell rechnen.

Aktuell zählt der Verein 375 Mitglieder, die „gut zusammenhalten“, wie der Vorstandsvorsitzende einschätzt. Der Altersdurchschnitt liegt bei 47 Jahren. Gerade die Jüngeren sind oft in der Kletterhalle des Fitnessstudios „Life“ in Gorndorf beim Klettern mit dem Studiochef Steffen Teichmann anzutreffen. Auch er gehört zum Verein, wie Hennig erzählt, und organisiert einige Kletterausflüge.

Versammlung wegen des Coronavirus verschoben

Doch auch wer andere sportliche Leidenschaften abseits des Kletterns bevorzugt, kann in diesem Verein fündig werden. „Wandern, Kanutouren, Radfahren oder Bouldern“, zählt Hennig auf. Dabei wird auch an viele Leistungsstufen gedacht, gerade beim Wandern und Klettern. All das ist auf der Website der Sektion aufgelistet – auch, bei wem man sich anmelden kann.

Wer erst einmal in das Vereinsleben schnuppern möchte, kann auch an einer Mitgliederversammlung als Gast teilnehmen, wie Jens Hennig sagt. Die für dieses Wochenende angesetzte Versammlung wurde wie so einige Veranstaltungen aufgrund des Coronavirus verschoben. „Wir hoffen, dass sich bis zum 25. April alles wieder beruhigt hat und die Versammlung dann stattfinden kann“, so Hennig.

Klettersteig in den Dolomiten trägt Pößnecker Namen

Treffen werden sich die Sportfreunde in Bucha bei Unterwellenborn, weil das „so ziemlich die Mitte“ ist, wie der Vorsitzende erklärt. Viele kommen aus Saalfeld, viele aus Pößneck, wo vor allem auch jüngere Interessenten in den vergangenen drei Jahren die Möglichkeit hatten, Klettern auf dem Stadtfest auszuprobieren. „Etwa sechs Meter hoch ist sie“, beschreibt Hennig die Kletterwand, um die sich der Jugendreferent Tobias Albert engagiert kümmert.

Wer dann einmal Mitglied ist, könne an den regelmäßig stattfindenden Touren und Ausflügen teilnehmen. Besonders sind und bleiben die Ziele, die – wie der Vereinsname bereits vermuten lässt – in die Alpen führen. Neben den Sektionen Gmunden und Sonneberg, steht die Sektion Pößneck in engem Kontakt mit dem Alpenverein Südtirol – und das aus gutem Grund: „Es gibt in den Dolomiten den sogenannten Pößnecker Klettersteig“, sagt Hennig. Dort ist der Klettersteig einer der ältesten und zählt zu den anspruchsvollsten.