Knaaasching feiert Premiere in Neustadt

Die Karnevalshochburg Neustadt hat Zuwachs bekommen. Im neuen Stadtteil Knau fand am Sonnabend zum zwölften Mal der Knaaasching statt. So nennen die Knauer ihren Fasching, den sie selbst als den „etwas anderen Fasching“ bezeichnen.

„Es gibt bei uns kein Prinzenpaar und keinen Elferrat. Außerdem gestalten wir kein durchgängiges Abendprogramm. Bei uns gibt es drei Programmblöcke, die von Tanzrunden unterbrochen werden“, erläutert Moderator Marco Weise, der diese Funktion seit Beginn im Knauer Fasching souverän übernimmt. Ins Leben gerufen wurde der Knaaasching vor 15 Jahren in Trägerschaft der Abteilung Showtanz im Sportverein Rot-Weiß. Ein Jahr später nahmen die Faschingsfreunde aus Knau zum ersten Mal am Umzug in Neustadt teil. Diese Tradition wurde in allen Jahren aufrecht erhalten.

Den Knaaasching auf dem Saal des Bürgerbegegnungszenttrums gibt es seit zwölf Jahren. „Wir betreiben das als Hobby und wollen unseren Besuchern am Abend und am Nachmittag beim Kinderfasching vor allem Spaß bieten. Das allerdings in einer guten Qualität“, sagt Präsident André Hetzer. Dafür proben die Aktiven vom Männerballett und den Tanzgruppen ab dem 11.11. jeden Sonntag. Auch der Umzugswagen ist jeweils sonntags im Visier der Knauschen.

Volleyballfrauen des SV Rot-Weiß Knau widmen sich der Organspende

Die Veranstaltung am Sonnabend wertet der Präsident als vollen Erfolg. „Ein großes Dankeschön geht an unsere Besucher.“ Diese würden oft der Kostümpolonaise entgegen fiebern. Dann entscheidet sich, welche Gruppen, Paare und Einzelpaare den Preis für die besten Kostüme entgegen nehmen. Auch in diesem Jahr waren die Entscheidungen wieder knapp. Bei den Gruppen ging der erste Preis an die kostümierten Bäume, gefolgt von den Organspende-Frauen und den Scheichs. Bei den beiden letztgenannten Gruppen handelt es sich jeweils um aktive Volleyballer aus dem SV Rot-Weiß.

André Weise und Sabrina Künzel alias „Cindy aus den Blöcken“ erinnerten in einer kurzweiligen Büttenrunde noch einmal an die Geschichte des Knaaaschings. Mit einem Alter von 15 Jahren ist dieser schließlich längst den Kinderschuhen entwachsen. Einer der Höhepunkte in Neustadt war der erste Platz bei den Fußgruppen, als die Knaaaschen auf ihre Weise auf die Schlaglochproblematik hinwiesen. Für treue Dienste dankten Marco Weise und André Hetzer ihrem „Lkw-Thomas“, der sich Jahr für Jahr um den Umzugswagen beim Duhlendorfer Karneval kümmert. Ein Dankeschön galt zur Veranstaltung am Sonnabend allen Sponsoren, den Vorstandsmitgliedern Thomas Wunsch und Kay Weise vom SV Rot-Weiß sowie allen Helfern und Unterstützern.

Der „etwas andere Fasching“ bot beste Stimmung auf dem Saal und Darbietungen ohne Fehl und Tadel. Es war ein Fest der Lebensfreude mit Besuchern und Aktiven aus verschiedenen Generationen. So überzeugten aus den eigenen Reihen die Kindertanzgruppe „Die wilden Hummeln“, die Funken „Red Angels“, beide trainiert von Sabrina Künzel, die Knaaaschen Weibsbilder und traditionell zum Programmabschluss das Männerballett, das an diesem Sonnabend beim Ausscheid in Ziegenrück antritt. Umjubelte Auftritte gab es ebenso durch das Gardeballett der Ziegenrücker Karnevalsgesellschaft, die Funkengarde des Raniser Ritterfaschings und die Tanzgruppe Inflagranti der Duhlendorfer Karnevalsgesellschaft. Alle drei Gastgruppen waren perfekt vorbereitet. In allen Fällen verlangten die Besucher nach einer Zugabe. Die Forsthauskapelle aus Knau spielte zum Auftakt aller Programmblöcke. „Es ist das erste Mal, dass wir in dieser Besetzung dabei sind“, freute sich Frank Bachmann über eine zusätzliche Premiere.

Die Volleyballfrauen des SV Rot-Weiß Knau hatten sich kurzerhand für das politisch brisante Organspende-Thema entschieden, nachdem die erste Idee geplatzt war. „Wir wollten uns als Stewardessen verkleiden, hatten aber in unserer Größe keine passende Garderobe gefunden“, informierte Heike Frömming. Ersatz war mit dem neuen Thema schnell gefunden, am Sonnabend überzeugten sie damit auch die Jury des Gastgebers. „Drei Wochen haben wir daran gearbeitet. Und immer kamen neue Einfälle dazu.“ Martin Grau berichtete, dass ursprünglich auch ein Arzt zur Gruppe gehört hatte. „Der ist uns aber kurzerhand abhanden gekommen, weil er sich verletzt hatte.“ Für die Abteilung Showtanz im SV Rot-Weiß ist ein weiterer Höhepunkt im Jahr die Kirmes im Juni, wo ein Vormittag in eigener Regie zu gestalten ist.