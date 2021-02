Feuerwehrleute bei der Brandbekämpfung am Samstagmorgen in Gertewitz.

Gertewitz Bewohner eines Gehöftes in Gertewitz werden vom Rauchmelder geweckt und können sich ins Freie retten.

Knapp 80.000 Euro Sachschaden bei Brand in Gertewitz

Bei einem Brand am Samstagmorgen in einem Gehöft in Gertewitz ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von knapp 80.000 Euro entstanden. Die beiden älteren Bewohner wurden vom Rauchmelder geweckt und konnten sich unverletzt ins Freie retten.