Knirpsen-Bastelei in Pößneck gestohlen von Weihnachtsbaum

Die Kinder des Kindergartens Knirpsenland in Pößneck haben in der Neustädter Straße einen Weihnachtsbaum dekoriert. Die kleinen Kunstwerke hingen nur ein paar Stunden.

Mit viel Hingabe selbst gebastelte Holzfiguren haben Mädchen und Jungen des DRK-Kindergartens „Knirpsenland“ am 27. November aufgehangen an einem kleinen Weihnachtsbaum in der Neustädter Straße, vor Haus Nr. 15, in Pößneck. Nur wenige Stunden später waren die Basteleien fort.

„Ist solche Unverfrorenheit und Boshaftigkeit in der heutigen Zeit schon normal?“, fragt Leserin Monika Eckardt und wandte sich mit einem Foto des noch geschmückten Baumes an unsere Redaktion. „Die Kinder sind zutiefst enttäuscht und haben teilweise sogar geweint, als sie davon erfuhren. Ist dies das Pößnecker Innenstadtniveau? Pfui Teufel“, findet Monika Eckardt.