Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Knochenjob, der uns ernährt

Die Natur macht keine Pause und mit unserer Zuwendung und etwas Glück gedeiht alles gut. Ebenso brauchen Tiere Nahrung und Pflege. „Sieben Tage die Woche“, so beschreibt ein Landwirt seine Arbeitszeiten. Manchmal zwölf Stunden täglich, manchmal mehr. Jede Minute, in der das Wetter passt, muss genutzt werden. „Man weiß nie, wie lang es anhält“, sagt er. „Die Bevölkerung muss ja was essen“, meint ein anderer.

Landwirte erledigen einen Knochenjob, der uns letztlich ernährt – egal, wie sehr wir wegen des gelben Blütenstaubes schimpfen, der unsere Autos bedeckt oder wie sehr wir die Nase rümpfen, wenn Felder gedüngt werden. Als Dorfkind juckt mich das zum Glück kaum. Im Nörgeln sind viele von uns Weltmeister. Wenn es beim Fußball oder Handball schon nicht immer so klappt, machen wir uns wenigstens hierbei alle Ehre. Umso mehr werden wir allerdings geerdet, wenn es um die wichtigste Sache des Lebens geht: Gesundheit. Es heißt, dass ein gesunder Mensch tausend Wünsche hat, ein kranker jedoch nur einen. Dann nämlich rückt sogar das liebe Klimpergeld in den Hintergrund, die teure Markenjeans oder das reichhaltige Mahl im feinen Zwirn, wenn wir ausgehen. ...Und woher kommt das Essen auf dem Tisch...? Wenn wir die aktuellste Krise, so Gott will, irgendwann gut überstanden haben, denken wir hoffentlich daran, bevor wir uns dem Jammern erneut wegen den nichtigsten Problemen dieser Welt hingeben: Rapsstaub und Dorfgerüchen.