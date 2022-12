Die Gaststätte Grüner Baum in Bodelwitz empfängt Ko-Lästeriiin.

Ko-Lästeriiin statt Fettnäppchen in Bodelwitz

Bodelwitz. Da Fettnäppchen-Kleinkunstbühnenchefin Eva-Maria Fastenau erkrankte, tritt ein anderes Kabarett auf.

Wie unsere Zeitung gestern berichtete wird es an diesem Sonntag im Bodelwitzer Gasthaus Grüner Baum einen Kabarettabend geben. Allerdings wird am 18. Dezember, 18 Uhr, nicht das Fettnäppchen aus Gera zu Gast sein, sondern Ko-Lästeriiin. Die aus Saalfeld stammende Formation, bestehend aus Didi „didiplay“ Bujak und Loreen „Lore Anderson“ Heinrich, sprang kurzerhand ein, weil die Kleinkunstbühnenchefin Eva-Maria Fastenau erkrankte, wie Marcel Lippold vom Grünen Baum erklärte. Es gebe viele Anmeldungen, so Lippold weiter, und darum wollte man die traditionelle Veranstaltung nicht ausfallen lassen. Er sei froh, dass man würdigen Ersatz fand.

Karten können direkt im Gasthof, Telefon 0 36 47/41 47 42, reserviert werden.