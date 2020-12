Die Gaststätte Zum Bären in Kolba sorgt für Weihnachtsstimmung im Dorf. Auf vielfachen Wunsch hat die Wirtin das Haus trotz coronabedingter Schließung geschmückt.

Ein Dorf erstrahlt im Lichterglanz und auch der Weihnachtsbaum vor dem Teich ist hell erleuchtet. Fast scheint alles wie in jedem Jahr zu sein. Nur die bunten Kugeln mit Namen von Kindern aus dem Dorf fehlen. Denn das Weihnachtsbaumsetzen in Kolba bei Oppurg fand in diesem Jahr ohne Publikum statt.