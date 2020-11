Kommentar: Augen auf im Straßenverkehr

Die Gewohnheitsfahrer seien eine der gefährlichsten Verkehrsteilnehmergruppen auf unseren Straßen, habe ich mal in einem Prozess vor dem Pößnecker Strafrichter gehört. Ob das in dieser Härte stimmt, weiß ich nicht. Ich finde Leute, die sich bewusst mit Alkohol und Drogen im Blut ans Steuer setzen, wesentlich schlimmer. Aber klar ist: Wer Schilder aus welchem Grund auch immer übersieht, kann sich selbst und unschuldigen Menschen sehr schaden.

An der neugestalteten Netto-Kreuzung in Pößneck gibt es zwar noch keine Markierungen, aber ausreichend Schilder. Dass sich da etwas ändert, wusste in Pößneck und Umgebung jeder, der es wissen wollte. Warum die von der Stadt gewollte Kreisverkehrslösung nicht geklappt hat, stand auch in der Zeitung. Die Neustrukturierung dieses Knotenpunktes war jahrelang ein Thema. Es gab öffentliche Informations- und Diskussionsangebote und somit reichlich Gelegenheiten, frühzeitig Ideen und Hinweise einzubringen. Vor diesen Hintergründen ist die jetzige Besserwisserei, die sich Experten insbesondere des Kompetenzzentrums Facebook leisten, einfach nur feige.

Die Stadt Pößneck geht dieses Mal den Weg des geringsten Widerstandes und zieht die Markierungsarbeiten vor, die aus technologischen Gründen für das Frühjahr geplant waren. Hoffentlich klappt es und hoffentlich klappt es gut. Sonst ist bald ein neuer Grund gefunden, um die Kreuzung niederzureden.

Das ist freilich erlaubt, wir leben ja in einem freien Land. Man kann aber auch mal nach der Straßenverkehrsordnung greifen, um dort nur den ersten Satz zu lesen. Dieser lautet: „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht.“