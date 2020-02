Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Baumeister am Werk

Das Versteckspiel ist vermutlich so alt wie die Menschheit selbst. Es beginnt schon im Kleinkindalter. Eltern halten sich die Augen zu, animieren die Jüngsten zum Lächeln, wenn sie wieder „auftauchen“, sprich ihre Augen wieder zeigen. Das wird später verfeinert: Kinder zählen bis zehn, während sich die anderen Mitspieler verstecken und der Zählende sie sucht. Der Letztgefundene gewinnt. Im jugendlichen Alter beginnt die Abnabelung von den Eltern. Sie drehen ihr eigens Ding ohne die wachsamen Augen der Eltern. Man erforscht seine Umgebung auf eigene Faust mit den Kumpels, probiert sich aus, macht so manch Verbotenes: Rauchen, Trinken, tastet sich an die Liebe heran.

Das passiert in der Regel eher außerhalb der elterlichen Behausung. Naheliegend sind coole Partys bei Freunden, Jugendherbergen, Zelte oder eben selbstgezimmerte Bretterbuden. Hauptsache versteckt vor den Erwachsenen, die einen eh nicht verstehen. Man trägt Holz zusammen, ein paar Nägel und fertig ist das Lager in der Natur, unter dem sternenbehangenen Himmel. Ob man das darf oder nicht, ist einem in dem Alter doch völlig Wurst. Was zählt, ist die Freiheit. Das Baumhaus bei Rehmen erweckt irgendwie nicht den Eindruck, als dass man sich dort verstecken könnte. Es wirkt mehr wie ein Aussichtspunkt für Wanderer. Es ist jedenfalls ein ziemlich professionelles Bauwerk, mit Schrauben und akkurat geschnittenen Brettern. Hut ab vor der Leistung. Aus den Baumeistern könnte noch einiges werden! Gute Handwerker zum Beispiel.